OnePlus Nord N10 5G w atrakcyjnej cenie - wydajny smartfon za nieco ponad 1000 zł

OnePlus Nord N10 5G - więcej niż średniak

OnePlus Nord N10 5G w promocji

Partnerem artykułu jest sklep AliExpress OnePlus Official Store

Nord N10 5G to przedstawiciel średniej półki cenowej, który potrafi zaskoczyć wydajnością. Producent zaprojektował urządzenie, które potrafi dorównać smartfonom z wyższych półek cenowych. Teraz mamy okazję kupić telefon w atrakcyjnej cenie w serwisie AliExpress.OnePlus Nord N10 5G wyposażono w ekran IPS o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i przekątnej 6,49 cala. Jak przystało na nowoczesny telefon, Nord oferuje częstotliwość odświeżania obrazu na poziomieWydajność zapewnia procesor, który wspierany jest przez 6 GB pamięci RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono 128 GB pamięci wewnętrznej, które możemy rozszerzyć o dodatkowe 512 GB za pomocą karty SD.Urządzenie działa na systemie, który jest nakładką na Androida 10. Co należy zaliczyć na plus to dużo większe możliwości personalizacji systemu niż jest to możliwe w przypadku Androida.OnePlus kieruje się ideą czystego systemu, więc nie uświadczymy tu masy śmieciowych aplikacji. Producent zebrał wszystkie swoje aplikacje do jednego folderu, który można bez problemu usunąć z ekranu głównego.Telefon wyposażono w cztery tylne kamery. Moduł główny o rozdzielczości 64 Mpix, sensor 8 Mpix zespolony z obiektywem szerokokątnym oraz moduły 2 Mpix z obiektywem makro oraz do rozmywania tła. Z przodu znajdziemy matrycę do selfie o rozdzielczości 16 Mpix.Nord N10 5G zasilany jest przez baterię o pojemnościwspierającą technologię szybkiego ładowania Warp Charge 30T. Jak podaje producent, już pół godziny ładowania potrafi zapewnić telefonowi energii na cały dzień pracy. Więcej o samym urządzeniu dowiecie się z naszej recenzji Telefon OnePlus Nord N10 5G (6/128GB) kupimy za ok. 1024 zł ($269) pod tym adresem . Cenę obniżymy za pomocą kuponuCo więcej, towar możemy zamówić z magazynu w Polsce, dzięki czemu otrzymamy telefon w ciągu 3 – 5 dni.