Dobra okazja. Realme Watch S przeceniony o połowę

Świetny moment na zakup inteligentnego zegarka.

Smartwatch realme Watch S - najważniejsze funkcje

Marka Realme radzi sobie w Polsce coraz lepiej przede wszystkim ze względu na dobre smartfony w bardzo przystępnych cenach, które śmiało mogą konkurować z Xiaomi. Firma ma swojej ofercie również inteligentne akcesoria, jak słuchawki czy zegarki.Chiński producent postanowił przecenić zegarek realme Watch S i mamy do czynienia z bardzo solidną promocją bowiem urządzenie możemy obecnie kupić za pół ceny. W momencie premiery smartwatch kosztował 399 zł, a aktualna cena wynosi 199 zł.Zegarek znajdziecie w wielu popularnych sklepach internetowych, jak RTV EURO AGD Neonet czy OleOle.pl realme Watch S oferuje do 15 dni na jednym ładowaniu. Przez ten czas możemy korzystać z 16 trybów sportowych, monitora tętna oraz czujnika poziomu tlenu we krwi. Po menu poruszamy się dzięki ekranowi dotykowemu o przekątnej 3,3 cala. Warto wspomnieć o tym, że automatycznie reguluje jasność - nie musimy robić tego manualnie.