Do każdego kupionego Mi Watcha Xiaomi dodaje Mi Watch Lite w prezencie

Kup Mi Watch, drugi smartwatch dostaniesz w prezencie.

Xiaomi ogłosiło wczoraj walentynkową promocję, która z pewnością zainteresuje osoby rozglądające się za nowym smartwatchem. Od poniedziałku 08.02 do Walentynek (14.02) do każdego kupionegoXiaomi za 549 zł dodajew prezencie (produkt o wartości 199 zł).Oferta dostępna jest w oficjalnym sklepie Xiaomi na Allegro , a także w Media Expert oraz innych sklepach partnerskich firmy.

Xiaomi Mi Watch i Xiaomi Mi Watch Lite

to inteligentny zegarek wyposażony w okrągły, 1,39-calowy ekran AMOLED z całodniową funkcją Always-On Display. Urządzenie oferuje 24-godzinny pulsometr, 117 trybów sportowych, żywotność baterii do 16 dni, badanie tlenu we krwi, a całość waży zaledwie 32 g (bez paska).Nie zabrakło też modułu GPS do dokładnego śledzenia aktywności fizycznej.