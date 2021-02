Znany z kart graficznych Sapphire wypuszcza koparkę kryptowalut na AMD

Serwer Sapphire z Radeonami 5700XT dedykowany górnikom





Niby do kopania, ale pakiet wyjść obrazu pozostał / foto. Sapphire Sapphire INCA EP-10 Blockchain Server pasuje do serwerowych szaf rackowych (zajmuje 4U). Ma modułową konstrukcję i można go łatwo modernizować czy serwisować. Będzie sprzedawany w dwóch opcjach - z zestawem kart graficznych bądź bez. Jego podstawą jest ośmiordzeniowy procesor AMD Epyc Embedded 3251 na płycie głównej z 4 bankami na DDR4 ECC (serwerowy z korekcją błędów) 2666 MHz, dwoma gigabitowymi kartami sieciowymi, sześcioma USB 3.0, dziesięcioma gniazdami PCI-Express 3.0 x8 (przy długości gniazda x16 dla zachowania kompatybilności), jednym portem M.2 2280 PCI-Express 3.0 x4 czy czterema złączami SATA 3 (i zatoki hot-swap na same nośniki).

Specjalne górnicze grafiki potencjalnie mogą trafić do graczy





Zobacz również: Wprowadzany po cichu Nvidia GeForce GT 1010 na miarę problematycznych czasów



Źródło i foto: Sapphire

O dziwo nie pozbawiono ich wyjść wideo ani ich nie przycięto. Każda sztuka ma po 3 złącza DisplayPort i pojedyncze HDMI. Za to dostosowano je do pracy przy mniejszym poborze energii, choć jest też do dyspozycji tryb wysokowydajny. Można się zastanawiać, czy wciąż spoczywają na ich płytkach PCB konektory wentylatorów. Jeśli tak, to możliwe, że kiedyś zobaczymy je w obiegu wtórnym z doczepionymi wiatrakami jako karty dla graczy z drugiej ręki.Źródło i foto: Sapphire

Kilka lat temu w okresie szału na górnictwo kryptowalut, producenci kart graficznych zaprezentowali modele bez wyjść obrazu (GeForce) lub z bardzo okrojonymi (Radeon). Kolejny boom na kryptowaluty spowodował chęć powrotu do podobnych projektów, ale Sapphire znany głównie z kart graficznych Radeon, przygotował wręcz całą kompletną koparkę.Jeśli chodzi o bogatszą edycję z GPU na pokładzie, to zastosowano aż 10 kart GPRO X070 8GB GDDR6 Passive. To tak naprawdę przerobione AMD Radeony 5700XT. Co ciekawe, są pasywnie chłodzone mimo nastawienia na długą nieprzerwaną pracę na wysokim obciążeniu. Będą utrzymywały odpowiednią temperaturę nie przez własne aktywne elementy, a masywne ciasno upakowane radiatory i spory zestaw wentylatorów samej obudowy.