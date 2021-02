Intel Core i9-11900K odnaleziony w Geekbench. To nowy król jednego wątku

W końcu większość gier nie wykorzystuje aż tak wielu wątków, wtedy liczy się bardziej wydajność pojedynczego rdzenia. Tymczasem zbliżający się układ Intel Core i9-11900K Rocket Lake-S jest aż o mniej więcej 13 proc. szybszy od AMD Ryzen 9 5950X czy Intel Core i9-10900K w teście jednowątkowym. Stawia go to na podium w benchmarkach tego typu. Oczywiście nie licząc przypadków procesorów po mocnym overclockingu, ale mówimy o wydajności fabrycznej bez ingerencji w nastawy.

Można to zauważyć także w maksymalnym zegarze Intel Core i9-11900K. Układ będzie miał podstawową częstotliwość 3,5 GHz, ale turbo dla wszystkich rdzeni ma wynosić 4,8 GHz, a dla pojedynczego 5,2 GHz. Co więcej, zastosowanie Thermal Velocity Boost powinno dać dodatkowy skok 100 MHz, co finalnie umożliwi dobijanie do 5,3 GHz prosto z pudełka bez ręcznego przetaktowania. Wyjątkowo wysoka wartość, największa w historii dla seryjnie produkowanego układu x86 i x86_64.Źródło wccftech geekbench / Foto tytułowe: Intstalki.pl