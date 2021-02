Bigme S3 Color - pierwszy 7,8-calowy kolorowy czytnik e-booków

E-ink reader jak androidowy tablet





Kolory nie są bardzo żywe, ale spokojnie można już oglądać komiksy czy kolorowe czasopisma / foto. Bigme via Liliputing Specyfikacja wygląda nawet bardziej tabletowo niż czytnikowo. Poza Androidem 8.1 w specjalnym wydaniu, w Bigme S3 Colo znajdziemy też ośmiordzeniowy procesor ARM o taktowaniu 1,82 GHz, 2 GB RAM, 32 GB wbudowanej przestrzeni na dane i podwójny mikrofon (zakładam, że głośniki też, ale tego nie wyczytałem). Ładuje się go przez złącze USB-C, a bateria ma pojemność 2000 mAh. Wymiary czytnika wynoszą 190,8 x 135,8 x 6,3 mm przy wadze około 220 g. Ciekawym dodatkiem jest załączone pióro, dzięki któremu można wykonywać notatki czy rysować.

Ponad 2 tysiące za kolorowy czytnik e-booków

Czytnik e-booków Bigme S3 Color można zamawiać już w przedsprzedaży na azjatyckiej platformie sprzedażowej, która niestety jest dostępna tylko w Chinach. Nie można wybrać dostawy do Polski. Jednak w późniejszym czasie czytnik powinien być dostępny w sklepach, które oferują wysyłki do Europy. Sprzęt wyceniany jest na 3499 juanów, czyli około 2020 złotych.Źródło i foto: Liliputing / Bigme

Kolorowy e-papier jest wciąż wielkim luksusem (choć np. w grudniu pisaliśmy o, więc pewne nisze są jeszcze mało zagospodarowane nawet przez czarno-biały e-papier), ale staje się powoli popularniejszy. Bigme ruszyło z przedsprzedażą nowego modelu. To pierwszy na świecie kolorowy e-czytnik o przekątnej 7,8 cala. Jest całkiem wszechstronny, bo napędza go system Android.Zapewne najbardziej interesują was parametry ekranu. Jego przekątna wynosi 7,8 cala, a rozdzielczość teoretycznie 1404 x 1872 piksele. Jednak e-papier Kaleido, który zastosowany jest w Bigme S3 Color, zachowuje się różnie dla treści w skali szarości i pełnym kolorze. Czarno-białe obrazy mogą mieć szczegółowość 300 pikseli na cal, a kolorowe tylko 100 pikseli na cal. Poza tym oczywiście nie będą to nasycone barwy rodem z dobrych IPS czy OLED, ale to już nie kwestia technologii konkretnego producenta e-papieru, a jak na razie wszystkich kolorowych ekranów e-ink.