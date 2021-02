Xiaomi wprowadza Mi TV Q1. Niedrogi telewizor QLED z ogromnym ekranem i funkcjami dla graczy

Kolejny produkt Xiaomi trafi do Polski.

Mi TV Q1 75" - flagowy telewizor Xiaomi

Centrum domowej rozrywki

Xiaomi jest liderem polskiego rynku smartfonów, ale firma nie odpuszcza też innych produktów. Dziś podczas globalnej premiery flagowego Mi 11 zapowiedziano wprowadzenie na europejski rynek telewizora Premium QLED TV, który wyróżnia się nie tylko przyzwoitymi parametrami, ale i rozsądną ceną.Telewizory Mi LED TV cieszą się dużą popularnością, nic dziwnego, że producent kontynuuje dynamiczną ekspansję tego rynku. Najnowszymoże być ciekawą alternatywą dla znacznie droższych modeli od Samsunga.Xiaomi zapewnia, że Mi TV robi furorę w Chinach, dlatego firma chce oferować ten popularny produkt użytkownikom także w innych krajach. Mi TV Q1 75" zapewnia kinowe wrażenia dzięki wyświetlaczowi o rozdzielczości 4K UHD i technologii kropek kwantowych.Producent zapewnia, że panel 4K QLED wyświetla pełen zakres barw NTSC z 1,07 mld kolorów i 1024 różnymi odcieniami. Telewizor wyposażono w 192 strefy pełnego, dynamicznego lokalnego podświetlenia matrycy, współczynnik kontrastu wynosi 10 000:1. Nie zabrakło też obsługi formatów Dolby Vision i HDR10+.Mi TV Q1 75" ma wysoką częstotliwość odświeżania - 120 Hz. W połączeniu z portami HDMI 2.1, TV jest ciekawym telewizorem 4K dla graczy, którzy chcą wykorzystać możliwości konsol nowej generacji.Audio też wygląda solidnie. Głośniki mają 30 W i jest ich sześć - dwa wysokotonowe i cztery niskotonowe. Mi TV Q1 75" obsługuje również Dolby Audio i DTS-HD.Telewizor napędzany jest przez system operacyjny Android TV 10 z dostępem do ponad 5 000 aplikacji w sklepie Google Play.Dzięki mikrofonom do sterowania głosem (zasięg do 3 metrów), użytkownicy mogą bez użycia rąk sterować telewizorem i innymi podłączonymi urządzeniami inteligentnymi, po prostu mówiąc „OK, Google”, aby aktywować Asystenta Google. Dla użytkowników, którzy chcą zachować całkowitą prywatność, istnieje również fizyczny przełącznik na dole panelu ekranu, wyciszający mikrofon.