Mi 11 debiutuje w Polsce. Bez obaw, ładowarka jest w zestawie

Tegoroczny flagowiec Xiaomi oficjalnie.

Xiaomi Mi 11 z topowym wyświetlaczem

Foto. Xiaomi

Xiaomi dziś podczas specjalnej konferencji online zaprezentowało globalną wersję smartfonu Mi 11. Zaskoczenia nie było, bowiem parametry urządzenia poznaliśmy już podczas prezentacji w Chinach , która odbyła się pod koniec grudnia 2020 roku.Chiński producent, który jest numerem 1 w Polsce na rynku smartfonów, kontynuuje swoją politykę umieszczając w Mi 11 to co ma najlepsze. Zapomnijmy zatem o tanich flagowcach od Xiaomi, co nie oznacza, że firma przestała robić tanie telefony. Flagowa seria Mi kierowana jest do najbardziej wymagających użytkowników, miłośnicy rozwiązań budżetowych powinni zatem swoją uwagę skupić na smartfonach z serii Redmi czy Mi T.Kolejny raz producent postawił na ekran wykonany w technologii AMOLED o przekątnej 6,81 cala i rozdzielczości WQHD 3200 x 1440 pikseli. Panel Xiaomi Mi 11 obsługuje odświeżanie obrazu. Warto też wspomnieć, że został zakrzywiony nie tylko po bokach, ale także z góry i z dołu. Pokryto go szkłem Gorilla Glass Victus.