Wielkie przetasowanie. Xiaomi i Apple przed Huawei i Samsung na polskim rynku smartfonów

Preferencje zakupowe konsumentów często ulegają zmianie. Dowidzi temu najnowszy raport Canalys dotyczący sprzedaży smartfonów w Polsce i Europie.osiągnęło pozycję lidera wśród marek smartfonów w Europie Środkowo-Wschodniej w czwartym kwartale 2020 roku. Rynkowe udziały chińskiej firmy urosły o 18% dobijając do 25%. Producent utrzymał również pozycję trzeciej największej marki smartfonów w Europie z udziałem 15% w tym samym okresie, rosnąc o 34% rok do roku.

TOP5 marek smartfonów w Europie Środkowo-Wschodniej w czwartym kwartale 2020 roku / foto. Canalys

TOP5 marek smartfonów w Polsce w czwartym kwartale 2020 roku / foto. Canalys

TOP5 marek smartfonów w Europie w czwartym kwartale 2020 roku / foto. Canalys

W tym samym raporcie Canalys, Xiaomi utrzymało pozycję nr 1i na Ukrainie w czwartym kwartale 2020 roku. W Polsce to już trzeci kwartał z rzędu, w którym Xiaomi zajmuje pierwsze miejsce wśród marek smartfonów, z udziałem na poziomie 26% i rocznym tempem wzrostu w wysokości 41%. Co ciekawe, na drugie miejsce wskoczyło Apple (18%), trzecią pozycję utrzymał Huawei (14%), a największym przegranym wydaje się Samsung. Koreański producent spadł na czwartą pozycję zagarniając jedynie 13% rynku. W rankingu znalazło się też Lenovo (10%), chiński gigant znany głównie z komputerów zaliczył solidny wzrost (+193%).Patrząc na dane z całej Europy widać, że w ostatnim kwartale 2020 r. na Starym Kontynencie królowało Apple (32%) wyprzedzając Samsunga (27%) i Xiaomi (15%).Samsung traci nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Jeszcze większe spadki dotknęły Huawei, ale nie jest to zaskoczenie z uwagi na amerykańskie sankcje i brak dostępu do usługi i aplikacji Google na smartfonach tej marki.Źródło: Xiaomi, Canalys