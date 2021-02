Ludzie nie chcą małych smartfonów? Apple wstrzyma produkcję modelu 12 Mini

Dlaczego?





iPhone 12 Mini zniknie ze sprzedaży?





fot. Adrien - Unsplash

Apple w 2020 roku zdecydowało się zrobić coś na przekór. Firma nieco zmieniła swoje portfolio smartfonów i podczas premiery iPhone’a 12. To konstrukcja, która miała sprawdzić się w przypadku osób poszukujących urządzenia mobilnego z mniejszą przekątną ekranu. No cóż, wygląda na to… że sam sprzęt nie stał się tak popularny, jak zakładano.Nowe informacje wskazują na to, iż Apple już niebawem możeiPhone 12 Mini korzysta z wyświetlacza o przekątnej 5,4 cala. Dzięki temu ma być domyślnie przeznaczony dla osób nie lubiących większych smartfonów. Posiadanie tego urządzenia ma pewne wady – najbardziej oczywistą jest mniejsza bateria, która wpływa na czas pracy na jednym ładowaniu. MyDrivers donosi, iż Apple iPhone 12 Mini jest najgorzej sprzedającym się modelem smartfona amerykańskiego producenta.Globalny udział w sprzedaży iPhone’a 12 Mini ma wynosić w tym przypadku zaledwie 6 procent. To bardzo mało. Już w pierwszym kwartale 2021 roku Apple miałoby wstrzymać masową produkcję tego urządzenia. Amerykańska firma obniżyła także szacunki sprzedażowe i to… o całkiem sporo. Prognozowano, iż 12 Mini sprzeda się ilości ponad 10 milionów sztuk.Nawet pomimo słabej sprzedaży iPhone’a 12 Mini oczekuje się, iż. Apple będzie jednak zmuszone do wymyślenia, w jaki sposób konsumenci będą mogli odnieść korzyść z posiadania mniejszego urządzenia.Źródło: PhoneArena / fot. Thai Nguyen - Unsplash