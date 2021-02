Intel chwali się benchmarkami. Firma ma kompleks Apple M1

Amerykanie robią co mogą.





Intel kontra Apple M1





Intel po raz kolejny pokazał, że nowy procesor Apple nie jest mu obojętny. Firma udostępniła całe gros benchmarków oraz porównań, które mają na celu pokazać, iżmoże dorównać lub znacznie przewyższyć wydajność układu M1 w MacBooku Pro. I to zarówno w aplikacjach natywnych, jak i tych, które wykorzystują do działania emulator Rosetta.Niestety w przypadku testów udostępnionych przez amerykańskiego producenta pojawiają sięW rezultacie, procesor Intela wyprzedza Apple w teście przeglądania w Google Chrome, zadaniach wykonywanych w Office 365, kreatywnych aplikacjach Adobe oraz obliczeniach sztucznej inteligencji. „Niebiescy” argumentują również, iż twierdzenia Apple dotyczące czasu pracy na baterii w przypadku sprzętów z procesorem M1. W praktyce nie były one lepsze niż w przypadku procesora Core i7-1185G7.W swoich testach porównawczych Intel zwracał również uwagę na lepszą obsługę monitorów zewnętrznych orazIstnieją jednak pewne wątpliwości, co do metodologii amerykańskiej firmy. Po pierwsze, Intel przełączał się pomiędzy sprzętami podczas testów –. Intel wybrał również kilka testów, które szczególnie sprzyjały jego platformie – na przykład test AI Topaz Labs z akceleracją stricte sprzętową.Nie od dziś wiadomo, iż poszczególne firmy rutynowo wybierają najlepsze testy porównawcze, aby przedstawić swoje produkty w jak najlepszym świetle.Pokazywanie tego typu informacji przez Intela i jawne porównywanie ich z procesorem Apple M1 pokazuje tylko i wyłącznie, jak bardzo amerykańska firma boi się rozwiązania stworzonego przez firmę z jabłkiem w logo.To po prostu zagrożenie dla „niebieskich”.Źródło: PCWorld / fot. Apple