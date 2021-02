Telewizor z dobrym dźwiękiem, który wybrać? Ranking polecanych modeli

Kupując telewizor, potencjalny nabywca podczas wyboru nowego sprzętu kieruje się wieloma czynnikami. Obok jakości obrazu, równie istotną kategorią jest dźwięk. Na rynku znajdziemy kilka odbiorników oferujących wbudowany soundbar lub nietuzinkowe rozwiązania w zakresie systemu audio.



Wysoka jakość obrazu oraz ponadprzeciętny system audio to dwa nieodzowne elementy, świadczące o klasie TV. Niestety większość telewizorów na rynku, choć dysponują bardzo przyzwoitym obrazem (HDR, szeroka paleta barw), ma dość średnie możliwości emisji dźwięku. Wielu konsumentów w takim przypadku decyduje się na zakup zewnętrznego systemu audio.

Dźwięk to bardzo istotny element podczas zakupu TV

Według przeprowadzonych przez TP Vision (właściciela marki Philips) badań wynika, że „kupujący telewizor coraz częściej zwracają też uwagę na dźwięk – przywiązuje do niego wagę 87% ankietowanych.”



W sklepach znajdziemy kilka modeli z bardziej rozbudowanym systemem audio, bowiem kilku producentów postanowiło wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jednocześnie nie każdy konsument ma chęć, miejsce, budżet, aby zakupić dodatkowe zewnętrzne urządzenie m.in. kino domowe, czy wieloelementowy soundbar.



Na podstawie kilkunastu testów OLED / LCD LED, które przeprowadziłem zarówno w bieżącym, jak i ubiegłym roku, postanowiłem wybrać dla Was wyróżniające się - jeżeli nie najlepsze - telewizory 4K UHD w kategorii dźwięk. Co ważne, prawie każde opisane w tym zestawieniu urządzenie (oprócz jednego - Philips 43” PUS9235) było przeze mnie osobiście weryfikowane. Przy opisie odbiorników znajdziecie wypunktowane największe atuty, a także wady danego sprzętu – być może w przyszłości będą miały one znaczenie przy wyborze nowego TV.

Telewizory bez wbudowanego soundbara

Modele TCL ze zintegrowanym soundbarem Onkyo







TCL QLED C815



Największe atuty: technologia Quantum Dot, matryca typu VA, model 65” 100/120 Hz, 55” 50/60Hz.



Największe wady: dość przeciętne tempo pracy systemu operacyjnego, rozpoznawanie komend głosowych przez TV powinno odbywać się w szybszym czasie.



Aktualne ceny:



55-calowy TCL QLED 55C815 za 2999 zł w Media Expert

65-calowy TCL QLED 65C815 za 4199 zł w Media Expert



Najlepiej wyposażonym TV w kwestii audio z oferty TCL jest MiniLED QLED X10. Dysponuje on mocą 45W, w tym dwoma głośnikami niskotonowymi - każdy po 15W. W porównaniu do C815 otrzymujemy lepszy bas oraz bardziej przestrzenny dźwięk. W przypadku X10, czas jakim dysponowałem na test był mocno ograniczony (do kilkudziesięciu minut). Niestety nie da się realnie w 100% sprawdzić sprzętu w tak krótkim czasie i tym samym wypunktować wszystkich zalet oraz wad. Niemniej jednak, to, co jest pewne na plus to: technologia MiniLED oraz Quantum Dot, szeroka paleta barw oraz widoczny efekt HDR.





TCL MiniLED QLED X10



Aktualne ceny:



Telewizory Panasonic z dźwiękiem Tuned by Technics

HZ1500 oraz flagowy HZ2000. W przypadku pierwszego egzemplarza do dyspozycji mamy system audio w konfiguracji 2.2.1 o mocy 80 W (2x15 W, 1x20 W, 2x15 W). W drugim TV producent zainstalował system 2.2.3 o mocy 140 W ( 2x20 W, 1x20 W, 1x20 W, 1x20 W, 2x20 W subwoofer). Zarówno w HZ 2000, jak i HZ 1500 głośniki zostały umieszczone w przedniej części odbiornika (listwa) oraz na tylnej ścianie urządzenia. Ponadto niektóre głośniki zostały skierowane w górę w celu uzyskania lepszego efektu podczas emisji Dolby Atmos.



Funkcja Space Tune to specjalna akustyczna kalibracja systemu audio, dostosowująca emitowany dźwięk do przestrzeni, w jakiej znajduje się telewizor. Proces jest cztero-etapowy: najpierw użytkownik wybiera rodzaj umiejscowienia TV (stolik / ściana), następnie odległość od ściany (15 cm / 30 cm / 60 cm), odległość między górną krawędzią TV a sufitem (1m / 1,5 m / 2 m) oraz perspektywę patrzenia na ekran (góra / środek / dół ).







W przypadku powyższych dwóch telewizorów ciężko w 100% wypunktować wszystkie zalety oraz wady, gdyż nie mięliśmy okazji przeprowadzić regularnych (pełnych) recenzji produktów (mieliśmy w redakcji okazję testować tylko HZ1000E). Niemniej jednak z moich krótkich obserwacji na plus zasługuje: matryca organiczna 100/120 Hz, szeroka paleta barw, ewidentnie widoczny efekt HDR, Dolby Vision IQ. Na minus: brak aplikacji HBO GO, użytkownik nie ma możliwości wprowadzania komend w języku polskim np. wyszukiwania treści, sterowania TV (w pilocie brak wbudowanego mikrofonu).



Orientacyjne ceny:



55-calowy PANASONIC OLED TX-55HZ1500E za 8999 zł w Media Expert

65-calowy PANASONIC OLED TX-65HZ1500E za 11 869 zł w Media Expert

55-calowy PANASONIC OLED TX-55HZ2000E za 10 899 zł w Media Expert

TV Philips z systemem dźwięku Bowers&Wilkins