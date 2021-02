Kamery samochodowe i akcesoria 70mai dla kierowców w promocji na AliExpress

Ciekawy i niedrogi sprzęt dla zmotoryzowanych.

Chińska marka 70mai to uznany producent motoryzacyjnych gadżetów, które sprawdzą się niemal w każdym aucie. W ofercie znajdziemy nie tylko rejestratory samochodowe, ale i przeróżne akcesoria, np. urządzenie do awaryjnego rozruchu pojazdu przydatne szczególnie w tak mroźne dni jak teraz. Właśnie ruszyła promocja na AliExpress i wiele produktów 70mai kupimy w obniżonych cenach. Co ważne, sklep oferuje dostawę bezpośrednio z magazynów w Polsce więc czas realizacji zamówienia będzie błyskawiczny.Dziś od godziny 9:00 w sklepie marki na AliExpress przecenione będą popularne produkty jakczySprężarka 70mai jest w stanie nadmuchać średniej wielkości oponę w niecałe 5 minut, w tempie 25l/min od 0 do 30 PSI. Jednocześnie można nią nadmuchać 5 kół. Można nią napompować koła w samochodach, ciężarówkach, SUV-ach, rowerach i motocyklach.Kup teraz: sprężarka 70mai Air Compressor Lite za $28.99 (ok. 109 zł) z kodem:9,35-calowa kamerka DVR 70mai Rearview Dash Cam Wide pozwala nagrywać wideo w jakości 1080p i oferuje ona 130-stopniowy kąt widzenia. Nagrane filmy możemy pobrać na telefony z systemami Android lub iOS dzięki dedykowanej aplikacji. Starsze nagrania są nadpisywane przez nowsze by oszczędzić miejsce na karcie SD.Sam montaż urządzenia jest prosty i dzięki temu, że nakładamy je na oryginalne lusterko wsteczne, nie zajmuje praktycznie żadnego dodatkowego miejsca. Do rejestratora możemy dokupić kamerkę cofania 70 Mai HD Backup Camera lub 70Mai Night Vision Backup Camera. Dodają one funkcje kamery cofania i podglądu wstecznego w czasie rzeczywistym.wideorejestrator(ok. 235 zł) z kodem:Wideorejestrator 70mai A500 Dash Cam Pro Plus to rozwiązanie dla wymagających użytkowników. Sprzęt został wyposażony w wydajny i nowoczesny przetwornik optyczny od Sony – Sony IMX335. To oznacza, że po tym urządzeniu możesz spodziewać się wysokiej jakości obrazu w rozdzielczości 2,5K 1944p. Dodatkowym atutem jest sam kształt wideorejestratora. Został on zaprojektowany w taki sposób, aby optymalnie przylegał do szyby. W urządzeniu zamontowano akumulator o pojemności 500 mAh. Obsługę urządzenia ułatwi 2-calowy ekran IPS. Wbudowany w kamerę moduł GPS pozwoli zapisać wszystkie parametry jazdy.