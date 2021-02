Nie śpij ze słuchawkami w uszach. Możesz je połknąć

Zasnął w AirPodsach, mógł źle skończyć

Mężczyzna przeżył, słuchawka - nie do końca

"Myślę, że będę musiał poszukać na YouTube poradnik mówiącego o tym, jak to rozebrać i naprawić samodzielnie. Cóż, wymienię mikrofon lub kupię nowe słuchawki"

Zasypiasz czasem przy dźwiękach muzyki, ze słuchawkami dokanałowymi w uszach? Być może po przeczytaniu tego wpisu więcej tego nie zrobisz. Historia Bradforda Gauthiera z Worcester w Massachusetts pokazuje, że jest to rzecz niezwykle ryzykowna i potencjalne zagrożenie dla życia.Bradford Gauthier po ciężkim dniu pracy założył swoje słuchawki Apple AirPods, wybrał ulubioną playlistę i odpłynął w objęcia Morfeusza. Gdy obudził się rano, nie był w stanie znaleźć jednej ze słuchawek. Mężczyzna odczuwał takżew klatce piersiowej. Nie wpadł na to, aby łączyć go z zaginięciem "połowy" cennego urządzenia. Kto by tak pomyślał?W rozmowie z WWLP News 22 Gauthier mówił, że w pewnym momencie wyszedł z domu, aby poodśnieżać. Pracę uniemożliwiał muw klatce piersiowej. Wrócił do domu, by napić się wody, ale nie był w stanie. Czym prędzej udał się na izbę przyjęć, gdzie lekarze prześwietlili jego ciało. Bradford Gauthier twierdzi, że medycy oniemieli, a on razem z nimi.Wewnątrz przełyku Amerykanina znajdowała się zaginiona słuchawka. Małe urządzenie zostało wyciągnięte i Gauthier był w stanie wrócić do domu.Medycyny powiedzieli, że mężczyzna miał wiele szczęścia, gdyż połknięta słuchawka mogła doprowadzić nawet do śmierci we śnie.W jakim stanie jest wyjęty z przełyku sprzęt? O dziwo, słuchawka, ale mikrofon ma problemy z nagrywaniem dobrej jakości dźwięku.- powiedział Gauthier.Źródło: NBC Boston, zdj. tyt. wionews