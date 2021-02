20 bestsellerowych gadżetów z AliExpress z darmową wysyłką

Ciekawe gadżety z Chin.



Co ciekawego kupić na AliExpress? Dzisiaj postanowiliśmy przyjrzeć się temu, co najczęściej w Chinach kupują użytkownicy tego serwisu z całego świata. W ten właśnie sposób stworzyliśmy poniższe zestawienie przedmiotów kupowanych ponadprzeciętnie często, które cieszą się przy tym bardzo pozytywnymi recenzjami. Oto bestsellery z AliExpress.



1. Gadżet do czyszczenia łańcucha rowerowego

Bez względu na to czy wykorzystujesz swój rower w terenie, czy jeździsz na nim stacjonarnie na smart trenażerze, powinieneś pamiętać o regularnym czyszczeniu łańcucha. Żeby zrobić to skutecznie wcale nie musisz go rozkuwać - wystarczy Ci do tego odpowiedni przyrząd. Ten czyścik do łańcucha jest niedrogi i szalenie skuteczny. Im częściej będziesz serwisował swój napęd, tym rzadziej będziesz go wymieniał.



Cena: ok. 12 złotych



2. Ładowarka do baterii AA, AAA, 18650 i innych LiitoKala

Korzystanie z akumulatorów jest praktyczne i często bardzo opłacalne. Do ich ładowania, a czasem także rozładowywania warto zaopatrzyć się w dobrej jakości ładowarkę. Taki sprzęt znajdziesz na AliExpress w postaci rozwiązań cenionej firmy LiitoKala. W tej ofercie do wyboru jest kilka różnych urządzeń, w atrakcyjnych cenach.



Cena: od ok. 34 złotych



3. Szczoteczka soniczna Xiaomi Mijia T100

Lepiej zapłacić za skuteczną szczoteczkę do zębów niż płacić dentyście za borowanie lub, co gorsza, ekstrakcję chorego zęba. Soniczna szczoteczka do zębów nie musi kosztować fortuny, czego dowodzi istnienie niezwykle popularnego modelu Xiaomi Mijia T100. W tym miejscu kupicie go najtaniej, z darmową wysyłką do Polski.



Cena: ok. 36 złotych



4. Samochodowa powłoka ceramiczna DPro - bajecznie niska cena

Lubisz zajmować się detailingiem swojego samochodu lub motocykla? Po wszystkich podstawowych zabiegach pielęgnacyjnych nałóż na lakier powłokę ceramiczną, która nada powierzchni hydrofobowości i chroniła będzie przed odpryskami i drobnymi zarysowaniami. Wbrew obiegowej opinii ceramika nie musi kosztować fortuny. Podstawowy produkt marki DPro kosztuje w Chinach zaledwie 50 złotych. W Polsce jest blisko trzykrotnie (!) droższy.



Cena: ok. 52 złotych



5. Folia samoprzylepna fejk carbon

Wiem, co wiele osób sądzi o foliach udających carbon. Powiedzmy sobie jednak uczciwie, że taka folia na pewnych elementach nadwozia i wnętrza samochodu wygląda znacznie lepiej niż ich oryginalna, porysowana powierzchnia. Polecamy produkt z tej właśnie oferty - tysiące kupujących wypowiada się pozytywnie na jego temat.



Cena: od ok. 3 złotych



6. Girlanda LED na elastycznym przewodzie z miedzi

Nadaj nieco kolorytu swojemu mieszkaniu, dekorując je tego rodzaju lampkami. Elastyczność miedzianych powodów daje szerokie pole do popisu w zakresie układania całej instalacji.



Cena: od ok. 3,50 złotych



7. Jumpstarter samochodowy Baseus 1000A - awaryjne uruchamianie auta

Odpalanie samochodu z kabli rozruchowych w wypadku rozładowanego akumulatora? Istnieje lepsze rozwiązanie, a jest nim taki oto jumpstarter, pozwalający uniezależnić się od łaski innych kierowców. Wystarczy podpiąć sprzęt pod rozładowany pojazd i... gotowe. Proponowany przez nas model zbiera bardzo wysokie oceny i przesyła prąd o natężeniu 600 A (szczytowo 1000 A). Za jego pomocą można odpalać nawet samochody z silnikami benzynowymi V12 o pojemności do 6 litrów i silnikami Diesla o pojemności do 3,5 litra.



Cena: ok. 230 złotych



8. Bransoletka z planetami Układu Słonecznego

Ładna bransoletka na nadgarstek, która powinna spodobać się kobietom spoglądającym często w nocne niebo.



Cena: ok. 7 złotych



9. Pasek do spodni z nietuzinkowym zapięciem klamrowym

Oto nylonowy pasek do spodni z nietuzinkowym, ciekawym zapięciem, którego zakup nie zrujnuje domowego budżetu. W ofercie znajdują się trzy różne wersje kolorystyczne.



Cena: ok. 17 złotych



10. Bezprzewodowa myszka RGB

Tania, kompaktowa myszka bezprzewodowa z podświetleniem RGB oraz wbudowanym akumulatorem. Po trwającym zaledwie godzinę ładowaniu jest w stanie przepracować nawet 168 godzin.



Cena: ok. 30 złotych z wysyłką z Polski



11. Japońskie noże kuchenne

Noże ze stali damasceńskiej? No niestety, nie w tej cenie. Te są tylko tak stylizowane, ale są przy tym wykonane z twardej stali, dobrze się ostrzą i skutecznie tną. Ot, ładne i dobrze oceniane noże dla miłośników gotowania.



Cena: od ok. 29 złotych



12. Aksamitne pudełko na biżuterię

Dlaczego miałabyś trzymać swoje drobiazgi w kilku różnych miejscach, skoro na wszystkie znajdzie się miejsce w takim oto pudełeczku na biżuterię... i nie tylko. Delikatny materiał zapobiegający rysowaniu się umieszczonych na nim przedmiotów, dużo przegródek i dwupiętrowa konstrukcja - czego chcieć więcej?



Cena: ok. 39 złotych



13. Termometr z higrometrem od Xiaomi

Kup jeden termometr Xiaomi z pomiarem wilgotności powietrza lub zamów cztery - dla całej rodziny. W przypadku zakupu czterech egzemplarzy, cena jednostkowa gadżetu wyniesie zaledwie niecałe 15 złotych.



Cena: ok. 22 złotych



14. Kabelek USB-C z szybkim ładowaniem od Baseus

Dobrej jakości przewód USB-C w oplocie wspierający ładowanie Quick Charge 3.0 z maksymalną mocą 18 W. Do wyboru różne kolory oraz długości od 25 centymetrów wzwyż.



Cena: od ok. 7 złotych



15. Automatyczny dozownik pasty do zębów

Po co każdorazowo sięgać po tubkę z pastą do zębów, skoro można podsunąć szczoteczkę pod automatyczny dozownik, który wyciśnie pastę za nas?



Cena: ok. 11 złotych



16. Metalowe słomki - rurki do drinków i napojów

Nie korzystaj z plastikowych słomek do napojów. To naprawdę niczym nieuzasadnione działanie w czasach, w których za grosze kupić da się piękne, metalowe rurki wielorazowe. W zestawie przyrząd do mycia a opcjonalnie także specjalne etui. Niezależnie od tego co sądzisz na temat ekologii, zaśmiecanie świata plastikiem ze słomek to czysta głupota.



Cena: ok. 5 złotych



17. Taśma ognioodporna coroplast - wiele zastosowań

Mocna taśma ognioodporna, która przyda się na przykład w sytuacji wymiany lub naprawy instalacji elektrycznej w samochodzie.



Cena: ok. 7 złotych



18. Ładna dekoracyjna sztuczna roślina

Ciekawy pomysł na udekorowanie domu - na przykład jego... ścian. Bardzo popularne w ostatnim czasie jest wykorzystywanie do tego sztucznych "porostów". W tej ofercie znajdziesz je w kilku różnych kolorach. Chińczycy nazywają je nieśmiertelnymi roślinami.



Cena: ok. 9 złotych



Lubisz mieć wszystko pod ręką, ale jesteś przy tym bałaganiarzem? Lepiej organizuj otaczającą Cię przestrzeń. Pracując przy biurku część rzeczy możesz odkładać do takiej oto samoprzylepnej kieszonki.



Cena: ok. 11 złotych



20. Przezroczysta taśma dwustronna

