Wszyscy kopią Ethereum. Chińczycy nawet na laptopach z GeForce RTX 30

Szał na kryptowaluty trwa w najlepsze. 1 Bitcoin jest dziś wart ponad 145 000 złotych, co jeszcze rok temu wielu osobom nie mieściłoby się w głowie. Podczas gdy grube ryby świata kryptowalut wciąż wykopują Bitcoiny, z których kopania zrezygnowała większość "amatorów", mniejsi gracze rozpoczęli masowe wydobycie Ethereum. Druga pod względem popularności waluta wirtualna potroiła swoją wartość od końca listopada ubiegłego roku i obecnie wydobywa się ją nawet na laptopach Jakiś czas temu pisaliśmy, że niska dostępność nowych układów graficznych z serii GeForce RTX 30 wynika z problemów związanych z łańcuchem dostaw komponentów, umożliwiających ich wytwarzanie. Jest to oczywiście tylko połowa prawdy. Kryzys na rynku kart graficznych zawdzięczamy także tzw. skalperom, którzy m.in. za pomocą botów błyskawicznie wykupują pewne produkty, by później sprzedawać je z dużą przebitką cenową. Swój udział w kryzysie mają także kopalnie kryptowalut, w których najnowsze karty NVIDIA spisują się znakomicie.Okazuje się, że w Chinach na popularności zyskuje nowa metoda wydobywania kryptowalut. Chodzi o kopanie ich za pomocą laptopów wyposażonych w karty GeForce RTX 30 - RTX 3060, RTX 3070 i RTX 3080. Oferują one znakomitą wydajność energetyczną, pozwalając tym samym uzyskiwać wysokie wartości MH/s, kosztem niskiego zużycia energii. Serwis Videocardz opublikował fotografie umieszczone na chińskim serwisie społecznościowym Weibo, przedstawiające laptopową kopalnię kryptowalut.

Ile można zarobić na Ethereum?

Farma kryptowalut. Do kopania wykorzystano laptopy. | Źródło: VideocardzJak widać pewne podmioty nie mają najmniejszych problemów z zakupem kart bezpośrednio od ich producentów, podczas gdy jest to zadaniem niewykonalnym dla konsumentów.Aby zademonstrować, jak absurdalnie wysoka stała się wartość Ethereum (ETH), Fish Pond F2pool nakręciła interesujące wideo, umieszczone następnie w serwisie Bilibili. Widać na nim, jak łatwo jest wydobywać kryptowalutę na laptopie wyposażonym w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3060. Popijając kawę w Starbucksie, Fish Pond F2pool podpięła swojego laptopa do gniazdka, uruchomiła koparkę i w ciągu 2 godzin wydobyła 0,00053 ETH o wartości ok. 0,86 USD. Kwota ta wystarcza na to, aby opłacić wypitą przez nią kawę.Oczywiście wydobywając kryptowaluty należy uwzględniać cenę energii elektrycznej oraz wliczyć w interes koszt zużywania się podzespołów komputera.Źródło: Videocardz