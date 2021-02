Motorola zachęca: sprawdź baterię swojego związku i wygraj smartfon Moto G9 Power

Sprawdź baterię swojego związku #powerlovers

Ze względu na zbliżające się walentynki Motorola przygotowała specjalny konkurs, w którym do wygrania są smartfony o ogromnej baterii Motorola moto g9 power. Dodatkowo wraz z partnerami marka przygotowała specjalną, walentynkową promocję, która potrwa do 18 lutego.Motorola przygotowała test, w którym można sprawdzić siłę związku. By wziąć udział w konkursie i walczyć o wygraną 2 smartfonów (dla siebie i dla drugiej połówki) motorola moto g9 power, należy odpowiedzieć na serię pytań i podzielić się wynikami na swoim instastories.Akcja rozpoczęła się 5 lutego i zostanie zakończona 14 lutego wyłonieniem 3 zwycięzców podczas transmisji live w mediach społecznościowych Motoroli. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ marka przygotowała jeszcze inne niespodzianki.Zajrzyj na fanpage i profil na Instagramie Motorola , poznaj szczegóły i odkryj niespodzianki przygotowane przez markę.