Realme 7 8/128GB z ekranem 90 Hz za 999 zł. Ciekawa promocja w RTV EURO AGD

Smartfon wyróżnia się dobrą wydajnością w stosunku do ceny. Za szybką pracę odpowiada nie tylko duża ilość pamięci RAM (8 GB) ale i wydajny procesor MediaTek Helio G95. Telefon wyróżnia się też ekranem 90 Hz o przekątnej 6,5 cala, szybkim ładowaniem 30 W (standard Dart Charge) oraz baterią 5000 mAh. Producent oferuje na niego takżeZa funkcje foto odpowiada poczwórny aparat główny 48 MP (f/1.8), wspierany przez 8 MP (ultraszeroki kąt), 2 MP portretowe (głębia) oraz 2 MP makro. Przedni aparat to 16 MP (f/2.0).Więcej o omawianym smartfonie dowiecie się z naszej recenzji Kolejnym ciekawym modelem, który kupicie teraz w promocji jest Moto G9 Power. Smartfon kosztuje oficjalnie 799 zł, ale w sklepie RTV EURO AGD cenę obniżono do 699 zł Moto G9 Power to przede wszystkim bardzo duży ekran MaxVision o przekątnej aż 6,8 cala i rozdzielczości 1080x2040 pikseli. Otaczają go dość znaczącej szerokości ramki, więc sprzęt ma słuszne wymiary - 172.14 x 76.79 x 9.66 mm. O jego moc obliczeniową dba układ Snapdragon 662 oraz 4 GB pamięci RAM. Użytkownik na swoje pliki otrzymuje 128 GB przestrzeni, którą da się zwiększyć o nawet 512 GB za sprawą karty pamięci micro SD.Baterię o pojemności 6000 mAh da się ładować z mocą 20 W za pośrednictwem dołączonej w zestawie ładowarce TurboPower. Sprzęt działa pod kontrolą systemu Android 10.Źródło: RTV EURO AGD