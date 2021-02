Wciąż świetny Huawei P30 Pro z usługami Google dostępny w wybornej cenie

Huawei P30 Pro - nadal warto?

Problemy Huawei z amerykańskimi sankcjami sprawiły, że użytkownicy rzadziej sięgają po smartfony tej marki. Warto jednak pamiętać, że na rynku wciąż dostępne są modele z, a wśród nich naprawdę wybitny flagowiec. Teraz w oficjalnym sklepie Huawei można kupić go za 2099 zł. Jeżeli szukasz sprzętu z dobrym aparatem, świetną baterią i pięknym ekranem, nie zastanawiaj się.Huawei P30 Pro w wersji 6/128GB pamięci kupicie za 2099 zł w sklepie Huawei.pl - urządzenie dostępne jest w kolorze Opal lub klasycznym czarnym.Smartfon wyposażono w bardzo wydajny, ośmiordzeniowy procesor Kirin 980. Urządzenie posiada certyfikat IP68 wodoszczelności i odporności na kurz i wodę. Ilość elementów na froncie telefonu została ograniczona do minimum. Główną rolę gra tu zakrzywiony ekran OLED, jedynie na górze umieszczono niewielkie wcięcie na kamerkę do selfie. Rozmiar zastosowanego wyświetlacza wynosi 6,47 cali. Panel wykonano w technologii OLED.Aparat główny w P30 Pro wykorzystuje obiektyw 27 mm o rozdzielczości 40MP z przesłoną f/1.6, szerokim kątem oraz stabilizacją OIS. Kolejny, szerokokątny obiektyw (odpowiednik 16 mm) charakteryzuje się 20MP matrycą i przesłoną f/2.2. Na deser otrzymujemy sensor o rozdzielczości 8MP (telefotograficzny, ogniskowa 125 mm, przysłona f/3.4, OIS). Uzupełnieniem zestawu jest kamera typu ToF, odpowiedzialna za obliczanie odległość oraz głębokość fotografowanego obiektu.Źródło: Huawei