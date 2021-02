Jeśli tyle będzie kosztował nowy zestaw VR od Apple, to nikt tego nie kupi

Premiera w 2022 roku.





Apple przygotowuje drogi zestaw VR





Rycina przedstawiająca gogle VR Apple / fot. The Information

Apple powoli przygotowuje się do wkroczenia w kolejny segment produktów. O ile w ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o autonomicznym samochodzie amerykańskiego producenta, tak wygląda na to, że niektórzy zapomnieli o. Do sieci przedostały się nowe informacje na ich temat i przede wszystkim dowiedzieliśmy się, ile mniej więcej trzeba będzie za nie zapłacić.Jeśli informacje na temat ceny się potwierdzą, to wygląda na to, że…Nowe informacje dotyczące zestawu VR od Apple pochodzą z serwisu The Information. Redaktorzy portalu mieli widzieć wspomniane urządzenie w postaci prototypu.Sam zestaw ma być wyposażony w kilkanaście kamer. Każda z nich będzie odpowiedzialna za śledzenie ruchów użytkownika przy jednoczesnej integracji z dwoma wyświetlaczami. Oznacza to, że proponowana przez Apple jakość obrazu byłaby znacznie lepsza niż w przypadku konkurencji. Oba panele mają również zaoferować zaawansowaną technologię śledzenia wzroku.Apple w swoich okularach planuje implementację tak zwanej “rzeczywistości mieszanej”. Oznacza to, że użytkownicy posiadający gogle na głowie nie musieliby być cały czas zamknięci w wirtualnej przestrzeni.Według plotek, zestaw VR od Apple ma pojawić się na rynku już w 2020 roku. Firma dyskutowała o potencjalnej wycenie oraz ofercie powiązanej ze sprzedażą sprzętu. W Stanach Zjednoczonych,. To horrendalnie wysoka kwota, szczególnie w dobie rozwiązań pokazywanych przez konkurencję.Mimo to, na rynku istnieją tylko jedne, droższe okulary -Zapewne wraz z czasem dowiemy się więcej na temat planów Apple w zakresie opisywanego zestawu. Amerykańska marka znana jest tego, iż rzadko puszcza parę z ust w kontekście premiery swoich nowych produktów.Źródło: The Information / fot. Lux Interaction - Unsplash