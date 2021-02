Apple odkrywa koło na nowo. Próbuje opatentować niełamliwe kable

Niełamliwe przewody Apple

Znajdujące się w zestawach ze smartfonami przewody pozwalające na ich ładowanie i podłączanie do komputera mają jedną, uniwersalną wadę: stosunkowo łatwo je uszkodzić. Jeśli jesteś jedną z osób, które nie zmieniają telefonów z dużą częstotliwością, prawdopodobnie w swoim życiu choć raz złorzeczyłeś na "złamany" przy końcówce, kilkuletni kabelek. Apple uważa, że znalazło rozwiązanie tego problemu i chce je opatentować.Producenci elektroniki znają doskonale obejście problemu psujących się przy wtyczce kabli. Najprostszym sposobem na uniknięcie awarii z perspektywy konsumenta jest kupienie przewodu w odpowiednim oplocie. Jest to solucja stosowana powszechnie i nie stanowiąca ekskluzywnej własności żadnej z firm. Apple jest tak dumne ze swojego najnowszego pomysłu, że właśnie postanowiło spróbować objąć go patentem. Odpowiedni wniosek trafił już do amerykańskiego urzędu patentowego.Kabel o zmiennej sztywności, bo tak się nazywa technologia, którą producent z Cupertino chce chronić patentem, nie będzie ograniczała się wyłącznie do okablowania Lightning, jako że we wniosku patentowym nie pada nawet ta nazwa.