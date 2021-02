Xiaomi zaprezentowało smartfon z niezwykłym (?) ekranem wodospadowym

Ale to już było...

Pamiętasz jeszcze Xiaomi Mi Mix Alpha ? Xiaomi porzuciło ten ambitny projekt, którego prototyp prezentowano z końcem września 2019 roku, ale nie oznacza to, że firma nie pracuje nad nietuzinkowymi ekranami. Dowodem tego ma być zaprezentowany właśnie pierwszy smartfon Xiaomi z ekranem wodospadowym... a właściwie jego koncept. Każda z czterech krawędzi wyświetlacza zagięta jest pod kątem 88 stopni względem bocznej krawędzi obudowy. Deja vu? Tak! Podobny sprzęt pokazało OPPO w lipcu 2019 roku.Firma Xiaomi za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych zaprezentowała koncept urządzenia z efektownym wyświetlaczem. W krótkim opisie towarzyszącym renderowi znajduje się informacja o pozbyciu się wszystkich złącz z obudowy. Przypominam, że nowy bez portów komunikacyjnych debiutować ma nowy iPhone 12S , 13, 14 lub jakkolwiek inaczej będzie się on nazywał...

Źródło: XiaomiKonspekt faktycznie jest przepiękny, choć należy pamiętać, że to tylko koncept. Do tych warto podchodzić z dużą rezerwą, bowiem tego rodzaju prototypy tworzone są głównie po to, aby zwrócić uwagę na daną markę. Tutaj chiński producent chwali się na przykład nie tylko wyświetlaczem, ale też zastosowaniem "46 przełomowych patentów". Jakich? Tego nie zdradzono. Grafice towarzyszy hashtag #innovationforeveryone.Źródło: Xiaomi