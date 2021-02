Cena Xiaomi Mi 11 w Europie nie spodoba się fanom marki

Xiaomi zamierza mocnym akcentem rozpocząć 2021 rok wprowadzając do Europy swojego tegorocznego flagowca, Mi 11. Wygląda na to, że bezpowrotnie minęły już czasy, gdy chiński gigant zawstydzał konkurentów i oferował swój topowy model w bardzo konkurencyjnej cenie.Ostatnim naprawdę przyzwoicie wycenionym flagowcem Xiaomi był Mi 9. Od tego czasu producent zmienił swoją politykę i cenowo niebezpiecznie zbliżył się do takich firm jak Samsung czy Huawei. Oczywiście Xiaomi nadal posiada w swojej ofercie wiele urządzeń, które konkurują głównie ceną, ale nie są to flagowce.