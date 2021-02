Słaby zasięg WiFi? Nowy wzmacniacz TP-Link RE550 AC1900 może pomóc

Wydajna dwupasmowa sieć WiFi 5 ac i standard mesh





Na zdjęciu wtyczka do kontaktu innego standardu, ale oczywiście w Polsce będzie zgodna z lokalnym / foto. TP-Link Dla pasma 2,4 GHz powinien w teorii zapewnić nawet 600 Mb/s, a w 5 GHz ponad dwa razy więcej, bo 1300 Mb/s. Dzięki zastosowaniu technologii MU-MIMO 3x3 realne transfery są bardzo dobre nawet przy jednoczesnym połączeniu wielu urządzeń. Trzy zewnętrzne anteny TP-Link RE550 można regulować zmieniając ich kąt. Dodatkowo w sprzęt wbudowano gigabitowy port Ethernet, który ma dwa zadania. Będzie dostarczać sieć do urządzeń bez karty WiFi (komputer stacjonarny, starsza drukarka sieciowa), albo sam zamiast komunikować się z głównym routerem bezprzewodowo, będzie wymieniał z nim sygnał po kablu. Dzięki temu otrzymamy jeszcze więcej wolnego pasma dla WiFi.

Wzmacniacz WiFi TP-Link RE550 AC1900 już w sklepach

TP-Link Tether (pobierz z naszej bazy), dzięki której nie musimy ręcznie logować się na panel sprzętu w przeglądarce WWW, a będziemy nim zarządzać szybciej i wygodniej wprost z naszego smartfonu lub tabletu. Wzmacniacz WiFi TP-Link RE550 AC1900 można już kupić w cenie około 270 złotych. Producent objął to trzyletnim okresem gwarancyjnym.



Mając spore mieszkanie czy dom, tym bardziej z większym kawałkiem działki, możemy mieć problemy z zasięgiem WiFi w każdym zakątku. Zamiast kupować nowy router (choć czasem nawet bardzo mocny nie rozwiąże w pełni problemu), można doposażyć się we wzmacniacz sieci. Np. nowo zaprezentowany TP-Link RE550 pracujące w standardzie WiFi 5 ac i mogący stanowić element sieci typu mesh, a konkretnie systemu OneMesh.Ważną cechą jest zgodność z autorskim systemem OneMesh. Standardowa sieć mesh pozwala na płynne przechodzenie naszych urządzeń pomiędzy różnymi punktami WiFi bez ingerencji użytkownika - laptop, smartfon czy inny sprzęt zachowuje się tak, jakbyśmy byli ciągle połączeni do tego samego jednego WiFi i to bez przerw na przełączanie się pomiędzy kolejnymi routerami i wzmacniaczami. Trzeba jednak od razu kupić zestaw kilku sprzętów WiFi lub dołożyć później identyczne. Kilku producentów, w tym TP-Link, opracowało swoje rozszerzenie tej funkcji, która pozwala spiąć w ten sam sposób wiele różnych modeli sprzętu jednej marki. RE550 również wspiera wspominany standard TP-Linka.