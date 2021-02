Kolekcjonerska gratka od SanDisk dla fanów Apex Legends i Nintendo Switch

Odliczanie do livestreamu

Firma Western Digital nawiązała współpracę z Respawn Entertainment – jej celem było stworzenie karty pamięci dla konsoli Nintendo Switch z motywem z gry Apex Legends. Nowa karta – pozwalająca graczom na łatwe rozszerzenie pamięci przenośnej konsoli – pojawi się na rynku przed zaplanowaną na przyszły miesiąc premierą Apex Legends w Nintendo eShop.Karta ozdobiona jest motywem graficznym nawiązującym do Apex Legends i pozwala graczom na cieszenie się z maksymalnie 128 GB dodatkowej przestrzeni na swoje gry na konsoli Nintendo Switch. Sprawdzi się u wszystkich – zarówno u doświadczonych graczy, którzy zechcą pograć w Apex na nowej platformie, jak u nowicjuszy, którzy zamierzają zanurzyć się w świecie gry po raz pierwszy.Karta Apex Legends 128GB SanDisk microSDXC dla Nintendo Switch dostępna jest w cenieu wybranych sprzedawców oraz w sklepie online Western Digital. Prędkość odczytu i zapisu danych wynosi odpowiednio do 100 MB/s i 90 MB/s.W oczekiwaniu na premierę 8. sezonu gry oraz wydanie wersji na Nintendo Switch, Western Digital zamierza organizować cotygodniowe streamy (podczas których fani będą mogli otrzymać prezenty), aż do oficjalnej premiery 9 marca. Więcej informacji znaleźć można bezpośrednio naŹródło: Western Digital