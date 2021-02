Lenovo: rekordowe wyniki finansowe i dobra sprzedaż komputerów

Grupa Lenovo poinformowała o rekordowych przychodach w trzecim kwartale wynoszących 17,2 mld USD, co oznacza skok o 22% w ujęciu rok do roku. Był to już drugi z rzędu rekordowy kwartał znaczącego wzrostu wszystkich głównych działów, a także transformacyjnych dziedzin działalności firmy.Firma pobiła nowe rekordy także pod względem zysków - dochód przed opodatkowaniem za III kwartał wzrósł o 52% w ujęciu rok do roku do 591 mln USD, a dochód netto o 53% rdr do 395 mln USD.Wyzwania z roku 2020 w różnym stopniu utrzymują się też w roku bieżącym. Należą do nich niepewność geopolityczna, niedobory dostaw wynikające z dużego popytu, a także globalna pandemia COVID-19. Lenovo jest jednak firmą globalną, działającą na 180 rynkach i dysponującą ponad 30 zakładami produkcyjnymi na całym świecie, dlatego prognozy na rok 2021 rysują się pozytywnie. Nowy światowy standard pracy, nauki i rozrywki w domu będzie nadal kształtować długoterminowe i trwałe trendy w zapotrzebowaniu na urządzenia oraz rozwiązania chmurowe i infrastrukturalne.

Lenovo rozwija m. in. notebooki z dostępem do sieci 5G / foto. Lenovo

Rośnie sprzedaż komputerów

Intelligent Devices Group (IDG) jest nadal liderem wzrostu Lenovo, a jej dział PC and Smart Devices Group (PCSD) odnotował kolejny historyczny kwartał. Przychodom na poziomie 14 mld USD, co stanowi wzrost o 27% w ujęciu rok do roku, towarzyszył o 35% wyższy dochód przed opodatkowaniem w wysokości 925 mln USD oraz rekordowa marża zysku 6,6%. Lenovo znajduje się na 1. miejscu wśród producentów komputerów PC i obecnie firma ma rekordowy udział w rynku światowym wynoszący 25,3%.Solidne wyniki uzyskały wszystkie regiony. Ameryka Północna odnotowała 60-procentowy wzrost sprzedaży w ujęciu rok do roku, region EMEA po raz pierwszy osiągnął 1. pozycję pod względem udziału w rynku, w regionie Azji i Pacyfiku rentowność pobiła nowy rekord, a dostawy w Chinach wzrosły o 30% w ujęciu rok do roku. Grupa postrzega wzrost na rynku PC w ujęciu rok do roku jako długoterminową zmianę w sektorze technologii, która utrzyma się długo po zakończeniu pandemii. Z ostatnich danych IDC wynika, że rynek łącznie przekroczył 300 milionów sztuk w 2020 roku, na co wpłynął pomyślny IV kwartał roku kalendarzowego.Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG), osiągnął dwucyfrowy wzrost przychodów w ujęciu rok do roku oraz powrócił do dobrej formy po negatywnych konsekwencjach pandemii COVID-19, nie tylko odzyskując rentowność, ale wręcz osiągając jej najwyższy poziom od przejęcia Motoroli. Solidnym wynikom w Ameryce Łacińskiej i Północnej towarzyszyła szybka ekspansja w Europie i Azji. W regionach tych udało się osiągnąć dwu- i trzycyfrowy wzrost dzięki rozwojowi relacji z operatorami.