Replika PlayStation 5 na 3 metry wysokości i działa. Kosztowała 261 tys. złotych

3-metrowa konsola PS5 działa i jest warta fortunę

Kto bogatemu zabroni? Najpopularniejsi youtuberzy wielokrotnie już udowadniali, że w realizacji ich pomysłów nie ogranicza ich budżet, a co najwyżej wyobraźnia. Dysponujący bazą ponad 19 milionów subskrybentów youtuber o pseudonimie ZHC, zajmuje się na co dzień personalizacją i "tuningowaniem" elektroniki. Tym razem postanowił poświęcić 4 miesiące (ok. 100 godzin) ze swojego życia na zbudowanie działającej konsoli PlayStation 5 o wysokości... 3 metrów.ZHC stworzył własne PlayStation 5 nakładem niemałych środków. Prace nad stworzeniem ogromnego urządzenia pochłonęły ok. 70 tysięcy dolarów, co stanowi równowartość ok. 261,5 tysiąca złotych. Youtuber nie działał samodzielnie, a z pomocą kilku osób, które odpowiadały m.in. za pomalowanie obudowy nietuzinkowego i ważącego aż 227 kilogramów (!) sprzętu.Oprócz 3-metrowej konsoli PS5 projekt zakładał stworzenie proporcjonalnie gigantycznego, działającego kontrolera DualSense . Ta sztuka również się udała, choć granie za jego pośrednictwem okazało się dość trudne.