Stylowy i całkiem szybki SSD z RGB. ADATA XPG Spectrix S20G

Solidny SSD NVMe na popularnym PCIe 3.0





Opakowanie edycji o wyższej pojemności 1 TB / foto. ADATA XPG Producent reklamuje go słowami "ekstremalna wydajność", co jest trochę przesadzone. Oczywiście nośnik jest wielokrotnie lepszy niż najtańsze SSD PCI-Express 3.0 x2 czy tym bardziej SSD SATA. Jednak 2500 MB/s dla odczytu i 1800 MB/s w zapisie, to nie tylko mniej niż konstrukcje PCI-Express 4.0 x4, ale też mocniejsze modele PCI-Express 3.0 x4. Niemniej jest to i tak bardzo dobra wydajność, która będzie świetnie się sprawdzać przy wielu scenariuszach użytkowania.

RGB w formie znaku X na metalowym radiatorze



Podświetlenie RGB przenika przez fabrycznie zamontowany aluminiowy radiator, konkretnie jego przezroczyste, zapewne plastikowe wstawki, które ułożono w kształt litery X. Kolorem czy motywem pracy diod można sterować za pomocą oprogramowania XPG Prime. Przygotowano dwa warianty pojemności - 500 GB i 1 TB. Nośnik SSD ADATA XPG Spectrix S20G będzie dostępny w sugerowanej cenie 289 złotych lub 479 złotych -zależnie od wybranej pojemności.



Źródło i foto: ADATA XPG

Należąca do firmy ADATA gamingowa submarka XPG wprowadza kolejne dyski SSD NVMe M.2. XPG Spectrix S20G powinien przypaść do gustu przede wszystkim graczom z racji zastosowania w nim adresowanego podświetlenia RGB i niezłych transferów.W omawianym nośniku PCI-Express 3.0 x4 NVMe 1.3 zastosowano kości 3D TLC, bufor SLC, HMB, korekcję błędów LDPC, 256-bitowe szyfrowanie AES, a losowy odczyt 4K wynosi 160 tysięcy IOPS, za to zapis 190 tysięcy IOPS. Zmieści się do gniazd M.2 obsługujących wymiary standardu 2280. Gwarancja producenta trwa 5 lat, ale jest ograniczona parametrem TBW. Niestety nie podano jego dokładnej wysokości na stronie, a przynajmniej nie znalazłem takiej informacji.