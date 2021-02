Kupujesz smartfon z drugiej ręki? Sprawdź, czy ma spłacone raty

Przed zakupem smartfona, sprawdź jego IMEI

Gdzie znaleźć IMEI smartfona?

Jak sprawdzić IMEI Orange?

Jak sprawdzić IMEI T-Mobile?

Jak sprawdzić IMEI Plus?

Jak sprawdzić IMEI Play?

Jak zdjąć blokadę IMEI?

W zeszłym roku wszystkie duże działające w Polsce firmy telekomunikacyjne wypowiedziały wojnę oszustom, niespłacającym rat za smartfony i odsprzedającym swoje urządzenia na popularnych platformach sprzedażowych. T-Mobile, Plus, Orange , a w końcu także i Play zaczęły blokować smartfony pochodzące z niespłacanych planów ratalnych. Jak nie dać się oszukać kupując smartfon na OLX, Allegro, Facebooku lub dowolnym innym miejscu sieci? Podpowiadamy.Blokady nakładane przez operatorów na smartfony nie są z oczywistych względów blokadami nakładanymi na karty SIM. Telekomy blokują numery IMEI smartfonów, czyniąc je niezdatnymi do użytkowania.Osoby kupujące smartfony z drugiej ręki może spotkać niemiła niespodzianka. Gdy sprzedający sprzęt wziął go wcześniej na raty i przestał je spłacać, operator może zablokować urządzenie. | Źródło: Canva ProJak zatem nie dać się oszukać kupując smartfon z drugiej ręki? Trzech z czterech operatorów udostępniło odpowiednie narzędzia ułatwiające zweryfikowanie tego, czy raty za dany smartfon zostały spłacone. Aby upewnić się, że wszystko jest w porządku, powinieneś zacząć od poproszenia sprzedającego o IMEI danego telefonu.IMEI smartfona można znaleźć na oryginalnym pudełku, w którym został sprzedany, w karcie gwarancyjnej urządzenia, w umowie o świadczeniu usług telekomunikacyjnych lub w telefonie, po wpisaniu na klawiaturze kodu *#06#.Jeśli masz już numer IMEI, sprawdź czy dany smartfon jest wolny od obciążeń.Orange blokuje smartfony kupione na raty po 23 listopada 2020 roku, których właściciele przestali realizować swoje zobowiązania. Jeśli dysponujesz numerem IMEI smartfona kupionego w Orange, na tej stronie sprawdzisz, czy wybrane urządzenie nie jest obciążone umową ratalną.Sprawdzanie IMEI w Orange. | Źródło: mat. własneWystarczy podać IMEI urządzenia oraz swój adres e-mail.Chcesz sprawdzić czy numer IMEI nie wiąże się z wadą prawną w T-Mobile? Nic prostszego. Udaj się na tę witrynę , uzupełnij niezbędne informacje i poczekaj na odpowiedź operatora. Ponownie, wystarczy wpisać numer IMEI, adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych.Sprawdzanie IMEI w T-Mobile. | Źródło: mat. własneKupiłeś lub zamierzasz nabyć smartfon lub tablet kupiony w sieci Plus? Chcesz wiedzieć, czy jest wolny od obciążeń? Sprawdzisz to za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej . Wystarczy IMEI, adres e-mail i zatwierdzenie zgody na przetwarzanie danych.Sprawdzanie IMEI w Plus. | Źródło: mat. własneCo ważne, weryfikacji w Plus mogą podlegać urządzenia sprzedane w systemie ratalnym od 8 lipca 2016 roku. Aktualizacja danych następuje w okresach tygodniowych.Firma Play jako ostatnia zaczęła blokować smartfony, których posiadacze przestali spłacać za nie raty. Niestety, jest to obecnie jedyny operator, który nie pozwala zweryfikować tego, czy dane urządzenie jest wolne od obciążeń. Z tego też względu kategorycznie odradzam kupno używanych smartfonów z Play, pozbawionych dowodów ich zakupu w wolnej sprzedaży.Samodzielne zdjęcie blokady IMEI nałożonej przez operatora jest działaniem sprzecznym z polskim prawem. W Internecie spotkać można oferty nielegalnego zdejmowania blokad, jednak przeważnie są to usługi dość drogie. Nie radzimy z nich korzystać, jeśli nie chcecie mieć problemów z prawem.Źródło: mat. własny