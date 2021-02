Promocje OPPO na Walentynki. Przeceny na smartfony i smarwatche

Walentynkowe promocje OPPO

Szybko poszło, prawda? Styczeń 2021 roku mamy już za sobą. Luty to czas licznych promocji organizowanych z okazji święta zakochanych. Swoje promocje na Walentynki zapowiedziała już marka OPPO. Co ciekawe, wystartowały one już dziś. W niższych cenach można nabyć zarówno popularny model smartfona, jak i inteligentne zegarki. Przeceny potrwają aż do 14 lutego. Jakie urządzenia kupimy taniej?Przeceniony został smartfon. Najcieńszy i najlżejszy z lubianej serii smartfon, wyposażony w ekran AMOLED, 8 GB RAM-u, przyzwoite aparaty, wydajny procesor i NFC sprzęt kosztuje teraz 1399 złotych. Dodatkowo za symboliczną złotówkę kupujący otrzyma słuchawki TWS OPPO W11 o wartości 199 zł i głośnik bezprzewodowy OPPO.