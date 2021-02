Smartfony Huawei i Honor bez Google. Aktualna lista

Co oznacza brak usług Google w smartfonach Huawei i Honor?

Huawei w efekcie blokady nałożonej przez Stany Zjednoczone, nie może oferować w swoich smartfonach usług Google (Google Mobile Services - GMS). Chiński producent brak Sklepu Play i kluczowych aplikacji Google (Gmail, Dysk, Zdjęcia i innych) nadrabia własnym ekosystemem Huawei Mobile Services (HMS) i sklepem Huawei AppGallery . Rykoszetem oberwało się także należącej swego czasu do tego producenta marce Honor, która od momentu zbanowania zmieniła już właściciela. W efekcie działań administracji USA powstało wielkie zamieszanie, a konsumenci notorycznie pytają o to, które smartfony Huawei i Honor mają usługi Google oraz o to, które urządzenia są tych usług pozbawione. Wyjaśnimy te i kilka innych kwestii.Na mocy ustaleń wynikających z litery amerykańskiego prawa, Huawei nie może korzystać z pełnej wersji Androida, a tylko jego "odchudzonej" wersji AOSP (Android Open Source Project). Jest to wariant systemu pozbawiony Sklepu Play oraz podstawowych aplikacji Google, instalowanych na wielu innych smartfonach z Androidem. Kupując smartfon Huawei lub Honor bez usług Google, nie znajdziecie na nich apek takich jak Chrome, Mapy, Gmail, Google Pay, YouTube, Asystent Google oraz oczywiście Sklepu Play. Jednocześnie, aplikacje instalować możecie bezproblemowo za pomocą plików APK lub alternatywnego sklepu dostarczanego przez Huawei - Huawei AppGallery.