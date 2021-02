Samsung Galaxy Z Fold 3 na wizualizacjach. Coraz bliżej ideału

Coś mi przypomina...

Ben Geskin opracował właśnie koncept Samsunga Galaxy Z Folda 3. Autor może być mieć dużo racji. Zanim jednak przejdę do tej kwestii, chciałbym przyjrzeć się samemu pomysłowi.Nadchodzący składak Samsunga według Bena będzie hybrydą Samsunga Galaxy Z Folda2 5G i. Po pierwszym smartfon odziedziczyłby formę i ogólny wygląd, natomiast po S21 Ultra wysepkę fotograficzną. Prawdę powiedziawszy to moduł fotograficzny z renderu jest bezpośrednio skopiowany z wizualizacji S21 Ultra.

Foto: Ben Geskin (Twitter)

Z lewej Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, z prawej Samsung Galaxy Z Fold2 5G / Foto: Samsung

I tu ciekawostka - autor przedstawił również wersję Ultra. Czy tym razem Samsung przyszykuje więcej niż jeden model? Pojawiły się plotki o tańszym składaku, więc miałoby to dużo sensu.Co ciekawe, Samsung Galaxy Z Fold 3 według Bena Geskina zostanie wyposażony w rysik. Oznaczałoby to jednak zastosowanie dużo wytrzymalszego ekranu w porównaniu z. Przypomnę, że na wierzchu panelu obecnej generacji znajduje się polimerowa folia, która bardzo szybko zniszczyłaby się pod wpływem działania rysika. Ben precyzuje, że w jego wizji rysik nie chowa się do obudowy, więc potrzebne byłoby etui z dedykowanym miejscem.Koncept Samsunga Galaxy Z Folda 3 może być bardzo prawdopodobny. Samsung ma tendencję do "przeszczepiania" wyglądu smartfonów między sobą. Przypomnę, że Z Fold2 5G czerpał garściami z wyglądu Samsunga Galaxy Note 20 Ultra.Według innych przecieków Samsung Galaxy Z Fold 3 ma otrzymać nieco mniejsze ekrany. Główny zostanie zmniejszony z 7,59 na 7,55 cala, a pomocniczy z 6,23 na 6,21 cala. Możliwe jest też wykorzystanie kamerki pod ekranem.Samsunga Galaxy Z Folda 3 możemy spodziewać się w okolicy czerwca 2021 roku. Prawdopodobnie pojawi się w podobnej cenie co druga generacja (8799 złotych w dniu premiery).