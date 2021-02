Działający komputer Apple-1 na eBay. Może być Twój za 5,6 mln złotych

Gratka dla kolekcjonerów. Gratka dla kolekcjonerów.



Apple-1 na eBay

eBay to prawdziwe El Dorado dla poszukiwaczy wszelkiej maści retro gadżetów i przedmiotów kolekcjonerskich. Na jednej z najpopularniejszych platform sprzedażowych na świecie zagościł właśnie rarytas w postaci działającego komputera Apple-1, którego autentyczność potwierdza specjalny certyfikat. Tanio nie jest, bowiem sprzedający życzy sobie za niego 1,5 miliona dolarów, czyli ok. 5,6 miliona złotych.Apple-1 sprzedawany obecnie na eBay należy do użytkownika o pseudonimie krishmiti, który w zestawie dorzuca Sony TV-115 i modulator wideo. Ten sam internauta próbował sprzedać swój zestaw w 2019 roku za kwotę 1,75 miliona dolarów, jednakże bezskutecznie. Czy ktoś zapłaci za Apple-1 kwotę 1,5 miliona dolarów ? Nie wiem, ale czuję, że milion dolarów "pęknie" na pewno.