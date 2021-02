iPhone 13 może nie powstać. Apple w tym roku pokaże inny smartfon

iPhone 12S w 2021 roku. iPhone 13... nigdy?

Kwestią w zasadzie pewną jest to, że w tym roku firma Apple zaprezentuje trzecią już generację iPhone SE , której rendery prezentowaliśmy Wam wczoraj. Mały smartfon Apple powstanie, choć po przeciętnej sprzedaży iPhone SE 2020 wielu obserwatorów uważało, że jego rolę przejmie po prostu iPhone Mini. Oczywiście oprócz iPhone SE 3 gigant z Cupertino pokaże także nową serię swoich flagowców. Plotka głosi, że nie będzie to jednak iPhone 13.Jeśli śledzicie postępowanie korporacji z branży technologicznej, to zauważyliście na pewno, że są to firmy szalenie przesądne. Z tego właśnie powodu nie powstał OnePlus 4 i z tego samego możemy nie zobaczyć iPhone 13. Według doniesień w tym roku Apple ma pochwalić się smartfonami iPhone 12S, a w przyszłym roku zrezygnować z iPhone 13 na rzecz iPhone 14 lub... czegoś innego.Podczas gdy iPhone nazwa 12S mogłaby sugerować, że Apple planuje tylko drobne ulepszenia, wiele sensownych źródeł podaje, że firma chce w tym roku wypuścić do sprzedaży smartfona bez żadnych portów. To z kolei będzie coś wielkiego nie tylko dla Apple, ale także użytkowników produktów tej firmy oraz całej branży. W ślad za Apple mogą podążyć inni liderzy rynku smartfonów. Z tego właśnie względu nazwa iPhone 12S mogłaby być nieadekwatna do przełomowego produktu - Apple może szykować coś zupełnie nowego w kwestii nazewnictwa swoich urządzeń.O ile tylko plotki się potwierdzą i tegoroczny iPhone zadebiutuje bez portów, może to być naprawdę interesująca premiera. Brak złącz oznacza potencjalnie większą odporność na działanie wody oraz więcej przestrzeni we wnętrzu obudowy na pojemniejszy akumulator.Źródło: YouTube