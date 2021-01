iPhone SE 3 pojawia się na renderach. Taki smartfon byłby hitem

Wygląda świetnie.





fot. svetapple

Apple przygotowuje iPhone’a SE 3





fot. svetapple

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, iż Apple zaprezentuje w 2021 roku. Do sieci przedostały się rendery, które pokazują, jak dokładnie mógłby wyglądać ten smartfon. O ile warto wziąć te obrazki z przymrużeniem oka, tak widać od razu, iż sama koncepcja naprawdę mogłaby stać się hitem. iPhone SE 3 na wspomnianychwygląda bowiem świetnie.Apple iPhone SE (2020) okazał się strzałem w dziesiątkę – ilość osób, które poszukują budżetowego i małego urządzenia z jabłkiem w logo jest naprawdę ogromna. W rzeczywistości, iPhone SE (2020). Firma Svetapple opublikowała własne koncepcje pokazujące, czego mniej więcej moglibyśmy się spodziewać po tym sprzęcie.iPhone SE, który pojawi się w 2021 roku miałby zachować skaner linii papilarnych touch ID, który zostanie zintegrowany z przyciskiem zasilania – podobnie, jak w przypadku najnowszego iPada Air. iPhone SE 3 miałby posiadać także ekran OLED o przekątnej 5,4 cala oraz procesor A14 Bionic znajdujący się pod obudową,. To także solidny wzrost wydajności w porównaniu do modelu SE (2020).Obecnie nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie amerykańska firma zdecyduje się zaprezentować swojego nowego smartfona oraz. Jeśli sytuacja będzie przebiegała podobnie, jak w 2020 roku, to iPhone’a SE 3 możemy spodziewać się już w okolicach marca oraz kwietnia tego roku.Zapotrzebowanie na małe smartfony cały czas nie ustaje, czego najlepszym przykładem są także ostatnie plotki, według których Sony miałoby powrócić do swojej linii smartfonów Compact Flagowa specyfikacja w małej obudowie jest bowiem czymś,Źródło: Notebookcheck / fot. svetapple