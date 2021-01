50 tanich gadżetów z AliExpress. Przydadzą się każdemu

Cała masa ciekawych produktów.



Ciekawe gadżety z AliExpress, jak co niedzielę. Tym razem podpowiadamy co kupić w Chinach za niewielkie pieniądze. Przygotowaliśmy listę aż 50 sprzedających się świetnie i pozytywnie ocenianych produktów, które mogą zwrócić Waszą uwagę. Udanych łowów!





1. Transmiter Bluetooth do samochodu



2. Długopis Xiaomi Mijia i 10 wkładów



3. Wodoodporna taśma naprawcza



4. Miernik głębokości bieżnika w oponach

5. Siatka na drobiazgi do auta na taśmę 3M



6. Mini lokalizator GPS



7. Cyfrowy manometr - miernik ciśnienia w oponach



8. Cyfrowy termometr do żywności



9. Rewelacyjna, niewielka latarka LED XML-T6



10. Zestaw wkrętaków Torx 25 w 1 - must have w każdym domu!



11. Organizer na kable



12. Kostka antystresowa - każda ściana to inny "kliker"



13. Key finder - znajdź swoje klucze gwiżdżąc

14. Czytnik kart SD i micro SD na USB i micro USB z OTG



15. Przedłużacz kabelka jack 3.5 mm



16. Taśmy-rzepy do organizacji kabli



17. Kolorowy otwieracz do butelek



18. Magnesy Mario

19. Wyciskarka do pasty do zębów

20. Przeroczysta silikonowa taśma obustronna

21. Ruchoma nakładka na kran pomagająca oszczędzać wodę

22. Otwieracz do butelek w formie karty

23. Mikrofon krawatowy typu lavalier



Mikrofon krawatowy to must have dla wszelkiej maści youtuberów, vloggerów i innych twórców treści. Ten jest tani (z odpowiednim kuponem), a jakość rejestrowanego przezeń dźwięku jest wysoka.



Cena: ok. 16 złotych



24. Trymer do włosów z nosa, uszu i brwi

Tani trymer pozwoli wygodnie pozbyć się włosów z nosa i innych miejsc, na których włosy wyglądają niezbyt estetycznie.



Cena: ok. 8,50 złotych



25. Inteligentny haczyk na ręczniki - mocowany na taśmę 3M

Taki oto nietypowy "haczyk" przyda się w każdej kuchni i łazience. Mocowany beznarzędziowo do ściany lub szafki za pomocą dołączonej w zestawie taśmy, mocno przytrzyma "powieszony" na nim ręcznik.



Cena: ok. 7 złotych



26. Obcinacz do paznokci od Xiaomi

Pośród wielu gadżetów "urodowych" ten jest jednym z najważniejszych. Paznokcie się obcina, a nie obgryza - w tym celu dobrze jest zakupić obcinacz. Polecamy ten od... Xiaomi!



Cena: ok. 10 złotych



27. Inteligentna żarówka RGB z gwintem E27





Te żarówki LED z gwintem E27 mogą świecić się łącznie na 16 kolorów i emitować 4 dynamiczne efekty świetlne. Do wyboru żarówki o mocy 5, 10 i 15 W. Oszczędzaj energię, zmień klasyczne żarówki na LEDowe.



Cena: ok. 7,50 złotych



28. Kabel USB-C marki Baseus

Kabelków USB nigdy za wiele. Proponujemy te oto przewody w oplocie, sprzedawane przez znaną i cenioną markę Baseus. Do wyboru kabelki w kolorach czarnym i czerwonym, w kilku różnych długościach.



Cena: od ok. 7 złotych



29. Praktyczne pudełko z małymi pojemniczkami

To arcypraktyczne pudełeczko dedykowane jest w teorii wędkarzom, ale tak naprawdę możecie w nim trzymać dowolne drobiazgi, posegregowane w poszczególnych pojemniczkach.



Cena: ok. 10 złotych



30. Mini konsolka JRGK z kultową grą Tetris i innymi

Aby grać we wciągające gry wcale nie potrzeba najnowszego peceta, ani też drogiej konsoli. Wystarczy smartfon lub... konsolka za 10 złotych. Na proponowanym przez nas urządzeniu wgrane są kultowe w latach 90' produkcje takie jak kilka odmian Tetrisa, "czołgi", Pinball oraz wyścigi samochodowe. Tego rodzaju gadżety robiły furorę za czasów mojej młodości.



Cena: ok. 15 złotych



31. Dwa breloki puzzle z imieniem Twoim i drugiej połówki lub przyjaciela

Kicz? Wcale nie. Za cenę niecałych 10 złotych kupicie breloczki z dwoma uzupełniającymi się puzzelkami. Możecie poprosić o wygrawerowanie na nich imienia swojego i bliskiej Wam osoby lub na przykład daty i inicjałów.



Cena: ok. 9 złotych



32. Brelok do kluczy z fiolką na płyn 30 ml - mnóstwo wzorów

Oto niewielki brelok w postaci ładnego etui oraz chowanej w nim buteleczki o pojemności 30 mililitrów. Zamknijcie w niej swoje ulubione perfumy, a skorzystacie z nich zawsze wtedy, kiedy poczujecie potrzebę. Super pomysł na drobny prezent!



Cena: ok. 8 złotych



33. Splitter jack 3,5 mmm na dwa wyjścia





Przejściówka, która w prosty sposób pozwala rozdzielić sygnał na dwa różne urządzenia - na przykład głośniki i słuchawki. Po co non-stop przepinać kable?



Cena: ok. 7 złotych

34. Nici dentystyczne Xiaomi Soocare





Bardzo wygodny zestaw nici dentystycznych z urządzeniem ułatwiającym czyszczenie przestrzeni między zębowych od Xiaomi. Po co babrać sobie dłonie?



Cena: ok. 7 złotych



35. Przejściówka USB-C do jack 3.5 mm





W zestawie z Waszym smartfonem nie było przejściówki USB do jack 3.5 mm? A może ją zgubiliście? A może chcecie mieć zapasową lub jedną po prostu zostawić w samochodzie? Polecamy zakup tej - jest niedroga i cieszy się świetnymi opiniami.



Cena: ok. 10 złotych z kuponem na pierwsze zakupy lub innym



36. Brelok z padem stylizowanym na DualShocka

Fajny brelok do kluczy z kilkoma przywieszkami, z których najciekawszą jest niewielki gamepad, do złudzenia przypominający DualDhocka od PlayStation.



Cena: ok. 3 złote



37. Kolorowe paski do zegarków Garmin - bajecznie tanie





Jeśli korzystacie z zegarków marki Garmin, wiecie doskonale jak drogie są akcesoryjne paski. Warto kupić je w Chinach! Są dostępne w wielu kolorach i rozmiarach i kosztują grosze. Prawdopodobnie da się je dopasować do wielu różnych zegarków o odpowiedniej szerokości mocowania w kopercie.



Cena: od ok. 3 złotych



38. Ładowarka samochodowa 18 W na trzy urządzenia





Popularna i sprawdzona przez mnóstwo osób ładowarka samochodowa o maksymalnej mocy ładowania na poziomie 18 W (na jednym z wyjść) i wyjściami na trzy urządzenia. Dwa z nich ładowane są z natężeniem 2,1 A.



Cena: ok. 8 złotych



39. Przenośna konsolka Tetris i inne gry







Cena: ok. 13 złotych



40. Wygodna mysz bezprzewodowa z odbiornikiem USB Wi-Fi

A to już klasyk z lat 90' w oryginalnej postaci. Zobaczcie w co grali starsi ludzie pod koniec ubiegłego wieku. Na urządzeniu zainstalowano gry Tetris, Snake, wyścigi samochodowe i... 9996 innych gier. Deklarację traktujcie z przymrużeniem oka - są to rzecz jasna wariacje na temat kilku tytułów bazowych.



Niedroga myszka bezprzewodowa o całkiem wygodnym kształcie, dobrze klikających przyciskach głównych i przyzwoitym sensorze. W zestawie dołączony jest dongle USB pozwalający nawiązać myszce połączenie Wi-Fi z komputerem. W tej cenie to doprawdy fajny sprzęt.



Cena: ok. 10 złotych



41. Klocki antygrawitacyjne





Ciekawa zabawa dla dzieci małych i dużych. Klocki po złożeniu tworzą intrygującą konstrukcję "antygrawitacyjną", która zaskoczy niejednego gościa.



Cena: ok. 6 złotych



42. Przewód AUX 3,5 mm do 3,5 mm





Chcesz posłuchać muzyki w aucie poprzez złącze AUX? Potrzebny Ci będzie taki oto kabelek. Ten jest solidnie wykonany i niedrogi.



Cena: ok. 3 złote



43. Organizer do kabli na rzep





Rzepy do organizacji kabli. Docenicie je, uwierzcie mi. Dzięki nim można w schludny sposób poprowadzić przewody wewnątrz i na zewnątrz komputera, a także uporządkować kable w innych rejonach mieszkania. W moim domu w użytku jest z 20 takich rzepów - chwalę sobie.



Cena: ok. 3 złote



44. Mini nożyk z otwieraczem do butelek





Nożyk z otwieraczem do butelek przyda się zawsze i wszędzie. Kompaktowy rozmiar pozwala mieć go zawsze przy sobie.



Cena: ok. 4 złote



45. Przyrząd do ćwiczenia mięsni dłoni

Jesteś jedną z osoby, które "nie mają co zrobić z rękoma"? Możesz kupić sobie jakąś zabawkę antystresową lub... ćwiczyć mięśnie dłoni za pomocą tego gadżetu.



Cena: ok. 3,50 złotych



46. Końcówka do krany z podświetleniem LED





Gdy podświetlane akcesoria gamingowe do komputera to za mało... podświetl sobie kran nad zlewem! Mówię serio. Może brzmi głupio, ale wygląda spektakularnie, zwłaszcza po zmroku.



Cena: ok. 13 złotych z wysyłką z Polski



47. Moskitiera na okno

Poczekajcie, już wkrótce komary i muchy nie dadzą Wam żyć. Lepiej zabezpieczcie się przed nimi montując w oknach moskitierę. W tej ofercie znajdziecie kilka różnych propozycji, w różnych wersjach kolorystycznych.



Cena: ok. 4 złote



48. Nakładki na triggery do padów Xbox One / PlayStation 4





Nakładki na triggery do kontrolerów poprawiają ich czucie pod opuszkami palców. Są także zbawieniem dla osób, które zużyły już fabryczne triggery w kontrolerach.



Cena: ok. 3 złote



49. Podstawka biurkowa na smartfon

Zamiast odkładać smartfon na biurko i rysować jego wyświetlacz lub obudowę, postaw go w stojaczku. Stojak ułatwi oglądanie filmów w sytuacji, w której nie chcesz trzymać sprzętu w dłoniach. Przez "sprzęt" mam na myśli oczywiście smartfon.



Cena: ok. 4 złote



50. EDC - minimalistyczny otwieracz do kapsli





Najmniejszy otwieracz do kapsli jaki znalazłem - idealny jako brelok do kluczy. Czuję, że wielu z Was przyda się w trakcie wakacji.



Cena: ok. 3 złote Najmniejszy otwieracz do kapsli jaki znalazłem - idealny jako brelok do kluczy. Czuję, że wielu z Was przyda się w trakcie wakacji.

Jeśli jeździcie starszym modelem samochodu lub po prostu nowym, który nie został wyposażony w Bluetooth, skorzystajcie z transmitera. Wpięty w gniazdo zapalniczki i podłączony do car audio przez port AUX umożliwi Wam odwtwarzanie muzyki ze Spotify i innych źródeł. W bonusie: port ładowania 2.1 A.Mała rzecz, a cieszy. Długopis Xiaomi nie ma w sobie raczej niczego niezwykłego poza tym, że jest długopisem, a raczej piórem kulkowym Xiaomi. Jakość wykonania jest wysoka, dodatkowe wkłady - tanie. Jeśli możecie odżałować 7,50 zł, to sprawicie sobie ładne narzędzie do pisania.Oto wodoodporna taśma, którą załatacie wiele różnego rodzaju dziur i pęknięć - nawet kanalizacyjnych. Taką taśmę warto mieć na podorędziu, nawet gdyby miała stanowić jedynie rozwiązanie tymczasowe. Swoją drogą, przypomniał mi się film...Miernik głębokości bieżnika w oponach powinien stanowić standardowe wyposażenie każdego samochodu. Oczywiście głębokość bieżnika nie jest jedynym czynnikiem wskazującym na użyteczność opony, ale z pewnością jednym z dwóch najistotniejszych.Tani sposób na zwiększenie funkcjonalności pojazdu, w którym brakuje schowków. Z resztą, w mało którym samochodzie jest ich nadmiar, więc... kieszonka na taśmę 3M pozwoli przechowywać drobne przedmioty takie jak smartfony, bilety parkingowe i wszystko, co tylko sobie wymyślicie.Często gubisz swoje dzieci na ulicy? Możesz wszczepić im reptiliański czip RFID. Możesz też w trosce o ich bezpieczeństwo wrzucić im do kieszeni niewielki lokalizator zasilanym baterią CR2032 i korzystający z łączności Bluetooth. Lokalizator taki można umieścić portfelu, bagażu podręcznym na lotnisku lub dowolnym innym przedmiocie, który chcecie trzymać blisko siebie. Gdy przedmiot z lokalizatorem oddali się poza zasięg sieci Bluetooth, za pomocą której ów gadżet połączony jest ze smartfonem, otrzymacie alert informujący o tym fakcie.Nie wiem jaki odsetek kierowców sprawdza poziom ciśnienia w kołach, ale jedno jest pewne: kategorycznie zbyt mały. Dokładny cyfrowy miernik ciśnienia w oponach to kolejny gadżet, który powinien być na liście przedmiotów na obowiązkowym wyposażeniu każdego pojazdu. Pamiętajcie: odpowiedni poziom ciśnienia w oponach to nie tylko oszczędność na paliwie, ale także lepsze właściwości jezdne auta oraz, przede wszystkim, Wasze bezpieczeństwo.Jeśli Waszą pasją jest gotowanie, a przez "gotowanie" nie macie na myśli suchego chleba z parówką, to przyda się Wam termometr do żywności. Za jego pomocą sprawdzicie na przykład temperaturę mięsa lub ciasta. #kmwtwLista gadżetów z Chin do 10 złotych nie pozwala mi zaproponować kultowej latarki Convoy S2, z której po lekkim modzie sam korzystam. Mogę Wam jednak polecić śmiesznie tanią latarkę XML, która skutecznością zawstydza wiele dużo droższych latarek. Latarkę mieć po prostu warto - każdy powinien takową posiadać.Taki zestaw wkrętaków powinien znaleźć się na wyposażeniu każdego gospodarstwa domowego. 10 złotych za wkrętak z aż 25 najczęściej wykorzystywanymi końcówkami to cena z gatunku "jak za darmo". Naprawdę warto - niezależnie od tego czy jesteście miłośnikami majsterkowania, czy raz na pół roku dokręcacie jakąś śrubkę.Organizer kabli przyda się na każdym biurku, najlepiej w komplecie z opaskami zaciskowymi na kable. Schludne biurko to biurko, przy którym się lepiej pracuje (i bawi).Ta ta kostka antystresowa to jeden z moich najlepszych zakupów w Chinach. Poznajcie jej magię inwestując w moje zapewnienia jedynie 10 złotych. Każda ścianka to inny kliker, który pomaga zająć czymś rękę w stresującej chwili lub w chwili, w której po prostu zechcecie się nią pobawic.Jeśli jesteście jedną z osób, które regularnie gubią klucze, to potrzebujecie urządzenia, które pomoże je Wam odnaleźć. Nie chodzi o detektor metali, a prosty brelok przypinany do kluczy, który reaguje na... gwizdnięcie. Wystarczy gwizdnąć (głośno), by mikrofon w gadżecie wykrył dźwięk o wysokiej częstotliwości i odpowiedział dźwiękiem pomagającym się zlokalizować.Nie każdy komputer stacjonarny i nie każdy laptop mają wbudowane czytniki kart pamięci. Można to bardzo łatwo rozwiązać wydając 10 złotych na czytnik kart SD i Micro SD w formie przypominającej pendrive'a. Dodatkowa zaleta? Współpraca z USB OTG - można go podpiąć do smartfonów.Przedłużacz jack 3.5 mm przyda się niemalże każdemu - do wygodniejszego korzystania ze słuchawek podłączonych do karty dźwiękowej z tyłu obudowy lub jeszcze wygodniejszego usytuowania głośników komputerowych.3,50 zł to naprawdę niewysoka cena za święty spokój z kablami. Dobrze ułożone kable nie tylko wyglądają bardzo estetycznie, ale także ułatwiają sprzątanie.Jasne, praktyka imprez pokazuje, że butelkę w razie naglącej potrzeby można otworzyć wszystki, nawet zębami, ale... Odżałujcie 37 groszy (!) i kupcie sobie fajny otwieracz. Naprawdę, wygląda ekstra, działa też doskonale.Pocieszne magnesy na lodówkę i nei tylko. Wyglądają dobrze, są ładnie wykonane. Możecie zebrać całą kolekcję.Nie istnieje chyba na świecie osoba, która lubi walczyć z resztkami pasty do zębów w tubce. Z odsieczą przychodzi niedrogi gadżet, który pomaga skutecznie wycisnąć resztki pasty, unikając jej marnowania.Bezbarwna obustronna taśma samoprzylepna to must have w narzędziówce każdego majsterkowicza i złotej rączki. Będziecie zdziwieni jak wiele rzeczy można naprawić za jej pomocą.Oto niedroga końcówka kranu, która uczyni Waszą baterię nowocześniejszą i bardziej ekonomiczną. Możecie wybierać pomiędzy silnym strumieniem wody, a słabszym - mocniej rozproszonym, dzięki któremu zużyjecie mniej tego cennego surowca. Dodatkowo, końcówkę można wyginać w dość szerokim zakresie, ułatwiając sobie proces mycia. To wszystko za 3,50 zł.Stylowy otwieracz do butelek, który nosić możecie w portfelu w jednej z przegródek na karty kredytowe. Wygląda świetnie i tak też działa.