iPhone 13 ze skanerem linii papilarnych pod ekranem? Wątpię

Tylko… po co?





iPhone 13 ze skanerem linii papilarnych? Wątpię





fot. Sara Kraus - Unsplash

Nowy raport, który przedostał się do sieci sugeruje, iżurządzenia. Apple miałoby prowadzić prace nad tego typu technologią od kilku dobrych miesięcy. Informacja o skanerze pod ekranem w iPhonie pojawia się także nie po raz pierwszy. Zawsze powstaje jednak pytanie…, skoro firma lata temu postawiła na technologię Face ID?Przejście Apple z Touch ID na Face ID przysporzyło amerykańskiej firmie sporą liczbę krytyków. Przedsiębiorstwo z jabłkiem w logo znane jest jednak z tego, że jak już raz podejmie jakąś decyzję, to raczej nie cofa się do poprzedniego rozwiązania. Face ID ma być szybsze i bezpieczniejsze niż skaner linii papilarnych. Problem jest taki, że odblokowywanie urządzenia twarzą w pandemiiNagle system, który wymaga widoczności całej twarzy stał się przeszkodą, a nie realnym usprawnieniem. Wall Street Journal zwraca uwagę, iż iPhone może doczekać się optycznego skanera linii papilarnych bezpośrednio pod ekranem. Apple mogłoby skorzystać także z rozwiązania ultradźwiękowego – takie oferuje chociażby Qualcomm.Problem jest jeden:Plotki na temat skanera linii papilarnych pod ekranem iPhone’ówPraktycznie przy każdej premierze nowego urządzenia amerykańskiego producenta.Nie wyobrażam sobie, aby Apple łączyło Face ID oraz Touch ID i dawało tego typu wybór użytkownikom. Nie pozostaje nam jednak nic innego, jakŹródło: SlashGear / fot. Mika Baumeister - Unsplash