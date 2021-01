Spotify na starym iPodzie? Tak, to możliwe

Nie ma co ukrywać. Wiele urządzeń spośród gamy produktów oferowanych przez Apple podbiło serca konsumentów. Ba, niejedno z nich urosło do miana kultowego. Na kartach historii na zawsze zapiszą się na przykład pierwszy iPhone czy klasyczne wersje iPoda. Chociaż drugi spośród tych sprzętów został odsunięty na bok za sprawą sukcesu iPhone’ów, okazuje się, że wciąż ma on ogromny potencjał.Pewien youtuber, Guy Dupont postanowił zmodyfikować swojego 17-letniego(czwartej generacji) tak, aby ten obsługiwał Spotify . Mężczyzna wyposażył go zatem w moduł Wi-Fi, pozwalając mu na kontakt z usługą. Poza tym, umieścił on wewnątrz urządzenia moduł Bluetooth, dzięki czemu odtwarzaną przez niego muzykę można słuchać za pośrednictwem bezprzewodowego głośnika lub słuchawek.Dupont przerobił też iPoda tak, że od teraz jego przełącznik blokady służy do włączania i włączania urządzenia. Poza tym, monochromatyczny ekran tej wersji sprzętu youtuber zastąpił kolorowym wyświetlaczem, a nawigacyjne koło mechaniczne (ang. Scroll Wheel) wyposażył w silniczek zapewniający doznania haptyczne (ang. haptic feedback).

Wnętrze przerobionego iPoda. | Źródło: Guy Dupont/Hackaday



Sprzęt to nie wszystko

A co ze zużyciem energii przez zmodyfikowanego iPoda, czy też, bo tak zwie go autor modyfikacji? Za sprawą nowych podzespołów to powinno być większe, nieprawdaż? Dupont doskonale zdawał sobie z tego sprawę, więc umieścił we wnętrzu urządzenia także nową baterię – taką o pojemności 1000 mAh.Przerobienie iPoda kosztowało youtubera mniej niż sto dolarów. Najdroższym komponentem, za który trzeba było zapłacić aż 40 dolarów, był kolorowy wyświetlacz. Jego wysoka cena wynikała z faktu, że dzisiaj większość producentów nie wytwarza wyświetlaczy tak małych.Rzecz jasna, samo dodanie do iPoda kilku podzespołów nie wystarczyło, by ten tak po prostu zaczął łączyć się ze Spotify. Odtwarzanie utworów z serwisu stało się możliwe na urządzeniu dopiero po tym, gdy Dupont napisał specjalne oprogramowanie o nazwie, które po wgraniu na komputer Raspberry Pi umieszczony przez niego w samym sercu iPoda umożliwiło sprzętowi dostęp do Spotify.Jeśli Wy także posiadacie starego iPoda, który dzisiaj kurzy się gdzieś w jakiejś szufladzie, może sami zechcecie podjąć się podobnego eksperymentu. Nie powinno być to specjalnie trudne, ponieważ Dupont bardzo dokładnie opisał swój projekt w serwisie Hackaday , natomiast w platformie GitHub podzielił się napisanym przez siebie oprogramowaniem.Źródło: Guy Dupont, fot. tyt. Guy Dupont/YouTube