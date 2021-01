Nowe routery Tenda 4G LTE. Coś do domu i na mobilne wędrówki z siecią pod ręką

Tenda 4G03 / foto. Tenda Tenda 4G03

W przypadku, kiedy nie są nam potrzebne takie kwestie jak wyższa klasa modemu LTE czy dwuzakresowe WiFi ac, to można zaoszczędzić wybierając model z LTE Cat. 4 i WiFi n. Tenda 4G03 nie oferuje aż tak dobrych parametrów jak powyżej opisywany router 4G09, ale do typowych zastosowań, jego parametry powinny być wystarczające.Osiągane maksymalne teoretyczne prędkości, to LTE 4G z 150 Mb/s i klasyczne WiFi n 300 Mb/s. Co ważne, jego złącza Ethernet mogą pełnić także funkcję WAN, więc podepniemy do niego zarówno kartę SIM i stamtąd będziemy łączyć się z Internetem, jak i typowo kablową skrętkę.