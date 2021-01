CEO Honor potwierdza. Usługi Google wrócą do smartfonów marki

Była bardziej budżetowa submarka Huawei jeszcze jesienią 2020 roku odłączyła się od macierzystej firmy. Z racji braku powiązań z byłym właścicielem, Honor nabiera wiatru w skrzydła i odnawia partnerstwo z kolejnymi amerykańskimi firmami jak Qualcomm, Intel, AMD czy Microsoft. Ale najbardziej pożądany partner biznesowy jeszcze nie wprowadził na nowo swoich usług do portfolio Honora. Mowa o Google, ale to niedługo się zmieni.W wywiadzie udzielonym South China Morning Post, CEO firmy George Zhao Ming powiedział, że Honor chce stanąć do walki z Apple i swoją była macierzystą firmą Huawei. Wręcz zamierza tworzyć smartfony, które będą przewyższać wspominane koncerny. Jak zaznaczył CEO Honor Device Co - "Bez względu na to, kim są konkurenci, naszym celem jest prześcignięcie ich, w tym Huawei."