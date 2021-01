Xiaomi chce ładować nasze sprzęty bez kabla i na odległość. Oto technologia Mi Air Charge

Jak to działa?





Jak działa Xiaomi Air Charge?





Mały krok do wielkich zmian





– bezprzewodowy system ładowania, który według firmy może uzupełniać energię w akumulatorach sprzętów w promieniu kilku metrów. Według Xiaomi, wiele sprzętów jednocześnie może być ładowanych z mocą około 5W, a przeszkody fizyczne nie zmniejszają wydajności ładowania. Chińczycy twierdzą, że całe rozwiązanie działa nie tylko w przypadku smartfonów, ale również pozwala na doładowanie inteligentnych zegarków czy opasek fitness.Czy możemy już mówić oZ jednej strony tak, ale z drugiej zanim technologia ta zostanie usprawniona i wprowadzona na szeroką skalę minie jeszcze trochę czasu.Prawdziwym celem Xiaomi, który stoi za technologią Air Charge jest swoiste przekształcenie naszego domu w prawdziwie bezprzewodowe środowisko. Ładowanie smartfonów i inteligentnych zegarków, to dopiero początek. W przyszłości zapewne jeszcze większa ilość sprzętów z segmentu „smart home” będzie mogła wykorzystać możliwości Air Charge. Jednocześnie Xiaomi oficjalnie potwierdziło, żeNie wiadomo również, kiedy opisywane rozwiązanie zostanie zaprezentowane w wersji przeznaczonej dla konsumentów. Póki co musimy więc obejść się jedynie z obserwacją prototypu.Podstawowa technologia zdalnego ładowania Xiaomi polega na pozycjonowaniu w przestrzeni oraz przesyłaniu energii. Stos ładujący Xiaomi posiada pięć anten interferencyjnych, które mogą dokładnie wykryć lokalizację smartfona. Układ kontroli fazy znajdujący się w Xiaomi Air Charge składa się ze 144 anten i przesyła fale o szerokości milimetrowej bezpośrednio do smartfona, poprzez formowanie wiązki., aby przekształcić przesyłany sygnał falowy emitowany przez stos ładujący.Jak widać wszystko na obrazku i wideo wygląda pięknie, ale w rzeczywistości sama technologiaXiaomi jasno zaznaczyło, że Mi Air Charge to tylko demonstracja samych możliwości technologii rozwijanych przez chińskiego producenta. Na tym etapie nie jest więc jasne czy firma będzie w stanie przezwyciężyć problemy związane z wdrożeniem tego rozwiązania na szerszą skalę, jak i przejść z fazy prototypu do pełnoprawnego, masowo produkowanego urządzenia.Jeśli jednak Xiaomi odniesie sukces, opisywana technologia zmieni zasady gry w produktach inteligentnego domu.Sami Chińczycy twierdzą, że nie mamy już do czynienia z science-fitcion, a z rozwiązaniem, które jest w stanie zadziałać w rzeczywistości.No cóż. Poczekamy, zobaczymy.Źródło: Xiaomi / fot. Xiaomi