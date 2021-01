Razer Viper 8K to pierwsza taka myszka w historii. Cena mile zaskakuje

Razer Viper 8K - najszybsza myszka do gier?

Firma Razer zaprezentowała swoją najnowszą myszkę z przełomową technologią HyperPolling. Jeśli uznawaliście, że częstotliwość próbkowania na poziomie 1000 Hz jest w zupełności wystarczająca, zapraszam do polemiki z inżynierami i marketingowcami jednego z najpopularniejszych producentów sprzętu dla graczy. Oto bowiem powstał Razer Viper 8K, czyli gryzoń z raportowaniem na poziomie 8000 Hz.Częstotliwość raportowania (tzw. polling rate) to częstotliwość, z jaką myszka przesyła dane do komputera. 1000 Hz oznacza, że dane wysyłane są ok. 1000 razy na sekundę. Za sprawą autorskiej technologii Razer Hyperpolling oraz specjalnego mikrokontrolera USB, Razer Viper 8K przesyła dane 8000 razy na sekundę. Co to oznacza? Przede wszystkim redukcję opóźnienia wejściowego z 1 ms do 1/8 milisekundy. W teorii powinno przełożyć się to także na lepszą precyzję. HyperPolling wysyła więcej danych i lepiej dopsowuje się do większej częstotliwości odświeżania monitora.