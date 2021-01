Już 34% nowych smartfonów to modele 5G

Ciekawe dane z Counterpoint.

Tabela roczna dostaw smartfonów za lata 2019 oraz 2020 (Źródło: Counterpoint)

Tabela kwartalna dostaw smartfonów Q4/2019 vs Q4/2020 (Źródło: Counterpoint)

Według najnowszych danych Counterpoint w czwartym kwartale 2020 roku 34% trafiających na rynek smartfonów obsługiwało komunikację 5G. Analitycy prognozują, że w 2023 roku modele z 5G osiągną 2/3 udziałów w rynku. To dobre wieści ponieważ zasięg sieci nowej generacji jest coraz lepszy i obejmuje wiele polskich miast.Analitycy Counterpoint ocenili globalne dostawy smartfonów w 2020 roku na ponad 1,332 mld urządzeń. Z czego 395,9 mln trafiło na rynek w czwartym kwartale roku. Dostawy były niższe niż w 2019 roku, co jak podkreślają analitycy w dużym stopniu jest efektem pandemii COVID. W ostatnim kwartale ubiegłego roku dostrzegalne było odbicie, a trafiające na rynek urządzenia coraz częściej obsługują komunikację 5G.Liderem rynku pozostaje Samsung, który w 2020 roku dostarczył na rynek 255,7 mln smartfonów. Na drugim miejscu uplasowało się Apple (201,1 mln szt.), a kolejna pozycja należy do Huawei (187,7 mln szt.). Kolejne miejsca należą również do chińskich marek: Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Lenovo.W podsumowaniu za 2020 rok realme znalazło się na liście TOP 7 producentów, z wynikiem 42,5 mln sprzedanych urządzeń. Dla porównania w 2019 roku marka dostarczyła 25,7 mln smartfonów - wzrost sprzedaży rok do roku sięgnął 65%. Interesujące jest również zestawienie ostatnich kwartałów z obu lat. Wynika z niego, że ostatnich trzech miesiącach 2020 roku sprzedaż smartfonów realme sięgnęła 14 mln i była wyższa o 80% w stosunku do analogicznego okresu 2019 (7,8 mln urządzeń). Marka była w stanie zwiększyć sprzedaż, a tym samym swój udział w rynku, choć w skali globalnej łączne dostawy wszystkich producentów były niższe o 10%.Źródło: Counterpoint, realme