Tak wyglądają meble IKEA x ASUS Republic of Gamers

Meble IKEA x ASUS Republic of Gamers - lista

Nieco ponad 4 miesiące minęły od ogłoszenia współpracy pomiędzy firmą IKEA i należącą do ASUSa marką Republic of Gamers . Jej owocem miała być specjalna linia przystępnych cenowo produktów dedykowanych graczom. Zapowiadano, że w skład unikalnej kolekcji wejdzie nawet ok. 30 różnych mebli i akcesoriów. Przecieki umieszczone na chińskim serwisie społecznościowym Weibo sugerują, że pierwsze produkty IKEA i ASUS zostaną oficjalnie zaprezentowane już 29 stycznia. Nie musicie czekać do jutra, pokażemy je już dziś - chińska sieć IKEA nie była w stanie dochować tajemnicy.Meble IKEA stworzone we współpracy z ASUS Republic of Gamers pojawiły się na chwilę na chińskiej stronie sieci IKEA, po czym szybko zniknęły. Pamiętacie powiedzenie, że "nic w Internecie nie ginie"? Jest prawdziwe, a poniższe grafiki są tego dowodem. Chyba najciekawszy z przedmiotów, regulowane na wysokość biurko IKEA UPPSPELL kosztuje 3999 juanów, czyli ok. 2322 złote. Miało być "przystępnie cenowo" - nie jestem pewny, czy ta cena jest przystępna.Wśród produktów nie brakuje tańszych akcesoriów - wśród nich wymienić wypada pojemnik na kubek mocowany do biurka, stojak na słuchawki, stojak z pierścieniem LED i uchwytem na telefon, bungee do myszki, czy też ergonomiczne krzesło gamingowe.