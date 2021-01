Desktopowe grafiki Intela Iris Xe tylko od ASUSa. Colorful wydał oświadczenie

Podobieństwo chociażby modelu Colorful RTX 2060 Super Battle-Ax i Intela jest bardzo duże / foto. Colorful - Intel

Sprawa partnerstwa z Colorful wydaje się jasna. Ale teraz grafika skrywa wręcz większą tajemnicę. Kto będzie kolejnym producentem OEM Intel Iris Xe DG1? Tego nie wiemy. Niemniej zastanawiający jest fakt, że układ chłodzenia tajemniczej karty graficznej ze zdjęcia na stronach Intela bardzo przypomina niektóre modele Colorful. Dwubarwne wzornictwo tworzywa okalającego wentylatory i jego kształt, to cechy bardzo zbliżone do jednej linii.Przeszukując ofertę Colorful z oficjalnej strony, znalazłem aż dziesięć modeli kart graficznych, które po zmianie koloru z czerwono-czarnego na niebiesko-czarny i rezygnacji ze znaczka producenta, mogłyby udawać kartę graficzną ujętą na fotografii Intela. Może to ten sam projekt należący do jeszcze innego producenta, z którego korzysta i Colorful i partner Intela? W końcu bywa, że część sprzętu elektronicznego (niekoniecznie chodzi o karty graficzne) różni się tylko małymi cechami i znaczkiem producenta z racji łańcucha podwykonawców i projektów OEM. Cóż, kolejna kwestia nie mająca odpowiedzi, jedynie dająca pole do spekulacji.Źródło i foto: Colorful / Intel / własne