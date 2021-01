Nowy powerbank ZMI 25000 mAh. Wyciąga aż 210 W mocy!

Takiego sprzętu jeszcze nie było.





ZMI poszło na całość

Powerbank ZMI 20 / Foto: XiaomiToday

Długo szukałem powerbanka, który byłby w stanie zasilić mocny laptop i jednocześnie ładować smartfona lub inne urządzenie elektroniczne. Konkurencyjne rozwiązania były albo za słabe, albo za drogie. Z pomocą przyszło ZMI prezentując rewelacyjnie zapowiadającego się powerbanka.Powerbank nosi nazwę ZMI 20. Ma pojemność 25000 mAh. Potrafi zmagazynować sporo energii, ale jednocześnie można go wnieść do samolotu. Dzięki temu nie ogranicza podróżowania.Jeśli chodzi o moc, to ZMI 20 dzięki złączu SUB typu C w standardzie Power Delivery potrafi zasilać lub ładować zewnętrzne urządzenia mocą 100 W. Co ciekawe, USB typu A może z siebie wydusić aż 100 W, co przyda się podczas ładowania np. Xiaomi Mi 10 Ultra lub innych smartfonów mogących wykorzystać tak dużą moc. Jest to więc przyszłościowy zakup.Co ciekawe, ZMI 20 jest w stanie oddawać aż 210 W na raz przy pomocy wszystkich złączy. Jest to więc jedyny powerbank na świecie o takich możliwościach. Ciekawe tylko, czy jest w stanie utzrymać tą moc przez cały czas pracy.Powerbank ZMI 20 ma też na wyposażeniu kolejne złącze USB typu C, tym razem o mocy 45 W. Co ciekawe, do ładowania służą oba z nich (mocniejsze 65 W, słabsze 45 W). Uzupełnienie akumulatorów do pełna zajmuje najkrócej 1,5 godziny, co jest rewelacyjnym wynikiem.