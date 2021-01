AMD: problemy z dostępnością nowych konsol i komputerów szybko się nie skończą

Niedobra wiadomość.





AMD przewiduje dalsze opóźnienia





fot. Kamil S - Unsplash.com

Dyrektorka generalna AMD Lisa Su przekazała, iż. „Czerwoni” przewidują, iż mogą one potrwać minimum do połowy 2021 roku, jak nie dłużej. Sytuacja, która związana jest z niedoborami w dostawach najbardziej dotknie takie sprzęty, jak PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series X.Wiadomość przekazana przez Lisę Su została uwzględniona w całorocznych wynikach finansowych AMD. Jednocześnie amerykańska firma przekroczyła swoje poprzednie rekordy przychodów dzięki bardzo mocnemu, czwartemu kwartałowi 2020 roku. To wszystko było po części zasługą wprowadzenia na rynek mnóstwa nowych produktów z procesorami AMD: w tym konsol nowej generacji, a także procesorów AMD Ryzen 3 oraz kart graficznych AMD z serii RX 6000.Podaż wszystkich wymienionych produktów była od samego początku ograniczona, a Lisa Su spodziewa się, że– do czasu zwiększenia mocy produkcyjnych u producentów. Su zwróciła również uwagę, iż ze względu na przytłaczający popyt, na całej sytuacji ucierpią najbardziej tańsze komponenty do komputerów PC z niższej półki. Zapasy droższych części sukcesywnie będą jednak wzrastać.Sytuacja AMD jest identyczna do sytuacji, w której obecnie znajduje się NVIDIA. Druga z amerykańskich firm także ma problem z zapasami swoich procesorów graficznych z serii RTX30. W tym przypadku dostępność ma pozostawać. Mimo to, NVIDIA ogłosiła nowy procesor graficzny RTX 3060 dla komputerów stacjonarnych oraz wiele procesorów mobilnych przeznaczonych do laptopów.No cóż, w przypadku tej sytuacji może uratować nas jedynie cierpliwość.Źródło: GameSpot / fot. Charles Sims - Unsplash