Xiaomi przypomina: nasze smartfony z MIUI mają aplikacje Google

Użytkownicy zwątpili?

MIUI z aplikacjami Google

Stay tuned for Xiaomi's flagship #Mi11!



Powered by @miuirom and @Android 11, expect ultra smooth user experience, your favorite Google apps with Google Play Protect! pic.twitter.com/QUyCjXhH8D — Xiaomi (@Xiaomi) January 27, 2021

Zawirowania wokół Huawei i brak dostępu do usług Google na smartfonach tej marki sprawiły, że użytkownicy zaczęli wątpić w inne chińskie firmy. Najwyraźniej Xiaomi chce uspokoić swoich użytkowników przypominając, że nadchodzący flagowiec Mi 11 dostępny będzie z Androidem 11 i dostępem do aplikacji Google wraz z ochroną Google Play Protect.Skąd te obawy? W połowie stycznia pojawiły się doniesienia, że Xiaomi trafiło na "czarną listę" USA . To jedna z ostatnich decyzji prezydenta Donalda Trumpa, który znany jest z niechęci do chińskich przedsiębiorstw. Według Departamentu Obrony USA, popularny producent telefonów oraz elektroniki użytkowej współpracuje z chińskim wojskiem i może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Urzędnicy nie przedstawili żadnych szczegółów, a Xiaomi szybko odpowiedziało na zarzuty. Pekińska firma zapewniła, nie jest własnością, nie jest kontrolowana ani nie jest powiązana z chińskim wojskiem i nie jest „komunistyczną chińską firmą wojskową” jak to definiuje NDAA.Zastrzeżenia amerykańskich władz nie sprawiły jednak, że Xiaomi zablokowano dostęp do licencji i technologii firm z USA. Oznacza to jedno, producent nadal może współpracować z Google, a nowe smartfony marki na rynkach globalnych nadal będą posiadały pełne wsparcie usług Google i sklepu Play.Xiaomi opublikowało na swoich kanałach społecznościowych grafikę zapewniającą, że Mi 11 będzie dostępny z aplikacjami Google. Najwyraźniej postanowiono rozwiać wątpliwości i uspokoić nastroje fanów marki.Mi 11 to najnowszy flagowiec marki, który zadebiutował w Chinach 28 grudnia. Urządzenie wyposażono w topowy procesor Snapdragon 888 i liczne usprawnienia związane z fotografią. Wciąż czekamy, aż smartfon zadebiutuje w Europie.Źródło: Xiaomi