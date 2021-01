Przełom w produkcji pamięci DRAM od Micron. Będzie taniej i wydajniej

Nowy proces technologiczny DRAM Micron 1α

Rewolucja w trudnych czasach

Na przestrzeni ostatnich lat technologia związana z produkcją pamięci RAM poszła znacząco do przodu. W ciągu minionej dekady musiała sprostać rekordowemu zapotrzebowaniu na pamięci o wyższej gęstości, mocy obliczeniowej oraz wydajności energetycznej. W tych bardzo trudnych dla producentów komponentów czasach jeden z liderów tej branży, firma Micron, ogłosił właśnie przełom w stosowanych przez siebie metodach produkcyjnych.Firma Micron rozpoczęła niedawno produkcję pamięci DRAM przy użyciu nowegoi dostarczyła pierwszą dużą partię nowych chipów niektórym ze swoich największych klientów. Nowości obsługują gęstości od 8 Gb do 16 Gb i są obecnie używane do produkcji pamięci RAM DDR4 i LPDDR4, z planami rozszerzenia na całą ofertę produktową firmy.Litografia 1α przynosi 40-procentową poprawę w zakresie gęstości pamięci i nawet 15-procentowe zmniejszenie poboru mocy względem procesu technologicznego 1z, wprowadzonego w 2019 roku. Technologia 1α firmy Micron ułatwi dzięki temu tworzenie energooszczędnych rozwiązań pamięciowych i zapewni większe prędkości operacyjne LPDDR5 dla platform mobilnych, które wymagają najlepszej w swojej klasie efektywności energetycznej LPDRAM. Innowacja firmy Micron ma pozwolić zaoferować producentom sprzętu mobilną pamięć DRAM o najniższym w branży poborze mocy, umożliwiając przy tym użytkownikom mobilnym sieci 5G wykonywanie większej liczby zadań na swoich smartfonach, bez poświęcania żywotności baterii.Około 10 procent wzrostu wydajności osiągnięto dzięki ulepszeniom w budowie DRAM, w tym agresywnemu zmniejszaniu linii bitowej i linii tekstu, a także lepszym materiałom i bardziej zaawansowanym narzędziom do osadzania, selektywnego usuwania lub wytrawiania materiałów na chipach.Firma planuje zakończyć integrację nowego procesu 1α we wszystkich swoich produktach DRAM do końca roku. Czy to się uda w czasach, w których łańcuchy dostaw są szalenie napięte? Na początku tego miesiąca podczas rozmowy z inwestorami firma Micron zapewniła inwestorów, że monitoruje potencjalne zakłócenia i nie ma w tej kwestii powodu do niepokoju.Największym problemem firmy Micron jest to, że niedobory komponentów dotykają firmy takie jak AMD, Nvidia i Apple, co z kolei prowadzi do niższego popytu na pamięci DDR4, LPDDR4X, LPDDR5, GDDR6 i GDDR6X. Mimo to Micron twierdzi, że nowy proces 1α doprowadzi do obniżenia kosztów produkcji DRAM, co z kolei powinno doprowadzić do poprawy cen wielu urządzeń.Źródło: Micron