Dużo dobrych zmian w telewizorach Philips. W 2021 roku będzie w czym wybierać!

Prezentacja nowych telewizorów marki Philips na rok 2021.

TP Vision, właściciel marki Philips, w dniu dzisiejszym zaprezentował ofertę telewizorów na 2021 r. z segmentuoraz. Na rynku pojawią się pierwsze odbiorniki. Niektóre nowe produkty pozytywnie zaskakują, gdyż zainstalowano w nich pełne złączeoraz w wybranych modelach zwiększono pamięć RAM.Podczas prezentacji nowej oferty produktowej Philips przedstawione zostały wyniki sprzedażowe firmy. W porównaniu do 2019 r. sprzedaż TV OLED w 2020 r. w Europie wzrosła o 20%, natomiast sprzedaż modeli z serii Performance wzrosła o 80%. W odniesieniu do polskiego rynku nastąpił wzrost wartości sprzedanych telewizorów Philips o 4% r/r.Niewątpliwie największym wydarzeniem, które miało miejsce podczas dzisiejszej wirtualnej prezentacji, była zapowiedź pojawienia się odbiorników MiniLED (tylko 65” i 75”) oraz egzemplarza OLED 806 w przekątnej 77”.

Philips 9636 Mini-LED



Według informacji producenta, ekran w „Philips 9636 Mini-LED jest pod kontrolą systemu Philips Micro Dimming Premium, który odpowiednio sterując podświetleniem w poszczególnych obszarach, pozwala uzyskać głęboką czerń w ciemnych partiach i podświetlić jasne strefy z maksymalną mocą 2000 nitów. Znakomite odwzorowanie kolorów osiągnięto dzięki wysokiej jakości panelowi VA i pokryciu palety barw 95% DCI-P3.”

Philips PUS8506



Kolejną pozytywną nowością jest umieszczenie w wybranych telewizorach (OLED 806, OLED 856, MiniLED 9636, MiniLED 9506, PUS9206 oraz w serii Performance PUS85x6) w porównaniu do egzemplarzy z 2020 r. większej pamięci RAM – obecnie wynosić ona będzie 4GB.

Philips PUS9206

Nowy procesor P5 oraz HDR10+ Adaptive





We wprowadzanych modelach OLED i MiniLED znajdziemy udoskonalony, wspomagany sztuczną inteligencją procesor obrazu P5 AI piątej generacji. Ponadto na pokładzie telewizorów debiutuje najnowszy system operacyjny Android TV – wersja 10.

Philips OLED 806



Philips OLED 806/856, MiniLED 9636 zostały wyposażone w HDR10+ Adaptive. Jest to rozwiązanie łączące dynamiczne metadane HDR10+ z aktualnymi, przekazywanymi w czasie rzeczywistym, informacjami o natężeniu światła w pomieszczeniu. Rozwiązanie to umożliwia automatyczne dostosowanie jasności wyświetlanych treści – scena po scenie – do warunków panujących w pomieszczeniu. Na marginesie, przypomnę, że w zeszłym roku w naszej redakcji mieliśmy okazję testować OLED 805, który okazał się bardzo udanym produktem.

System audio - mocna strona TV Philips

Egzemplarze OLED 806, OLED 856, OLED 706, MiniLED 9506 oraz PUS9206 oferują system audio 2.1 o mocy 50W z opatentowanym, trójpierścieniowym i skierowanym do tyłu głośnikiem basowym, który wspomagają cztery bierne membrany.



W przypadku MiniLED 9636 (z wbudowanym soundbarem) w kwestii dźwięku mamy do czynienia z systemem audio 3.1.2 o mocy 70W firmy Bowers & Wilkins. Został on oparty o głośniki Dolby Atmos Elevation z technologią Tweeter-on-Top.